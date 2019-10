Murlo attende gli Eroi sui pedali; tutto pronto per la 23° edizione de L’Eroica

Nella piazza del Castello sarà allestito un punto di “Controllo ed Acqua” ovvero un checkpoint dove i ciclisti troveranno ad attenderli il timbro valido per proseguire l’impresa

MURLO. “Siamo pronti ad accogliere i ciclisti de L’Eroica e come Murlo siamo orgogliosi di essere, anche quest’anno, tra i protagonisti di un evento che oltrepassa i confini della gara sportiva per entrare nel campo della leggenda e della passione pura. Non abbiamo dubbi che sarà una grande giornata di sport, tradizione e valorizzazione della bellezza del nostro territorio.”

Sono queste le parole utilizzate dal sindaco di Murlo Davide Ricci per descrivere l’attesa della 23esima edizione de L’Eroica, che partirà da Gaiole in Chianti domenica 6 ottobre. Migliaia e provenienti da ogni angolo del globo i ciclisti iscritti, che percorreranno le strade del Chianti e delle Crete Senesi. Tra i luoghi protagonisti della competizione ci sarà anche il Castello di Murlo, che sarà attraversato da tutti gli “eroi” che pedaleranno sui tracciati da 135 e 209 km. Nella piazza del Castello sarà allestito, in perfetto stile Eroica, un punto di “Controllo ed Acqua” ovvero un checkpoint dove i ciclisti troveranno ad attenderli l’agognato timbro valido per proseguire l’impresa.

“Aspettiamo con trepidazione di vedere le prime biciclette apparire all’orizzonte – prosegue il sindaco di Murlo Davide Ricci – come amministrazione siamo molto soddisfatti di aver confermato la convenzione con l’organizzazione de L’Eroica perché crediamo che sia un evento che si sposa alla perfezione con la nostra idea di valorizzazione del territorio. Anche dal punto di vista della promozione e della visibilità essere partner di questo evento significa avere l’opportunità di far conoscere il nostro borgo ad un pubblico veramente vasto e che abbraccia ogni continente. Siamo, quindi, pronti ad accogliere ogni ciclista da mattina presto a sera tardi nel perfetto stile eroico che la manifestazione richiede.”

La convenzione stretta tra il Comune di Murlo e L’Eroica rappresenta anche un’importante operazione di marketing territoriale. Murlo è, infatti, descritto nelle 10 mila copie del Giornale dell’evento, è presente negli 8 mila pacchi gara, è stato presentato ai 60 giornalisti che racconteranno l’evento e del materiale informativo è stato distribuito tra gli hotel, ristoranti e attività commerciali del territorio.