Motociclista in gravi condizioni dopo un incidente a Monteriggioni

SIENA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle 16 in Comune di Monteriggioni, sulla S.R. 2 Cassia nord, per un incidente stradale avvenuto tra una autovettura e una moto, che poi si è incendiata.

Il conducente della moto è stato trasportato dal 118 presso Ospedale Le Scotte, dove è ricoverato in gravissime condizioni.

La squadra dei Vigili del.fuoco ha provveduto a spegnere la moto incendiata e a mettere in sicurezza l’auto.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.