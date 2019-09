Motociclista di Rapolano muore in un incidente in Umbria

RAPOLANO TERME. Dopo l’incidente avvenuto attorno alle 17.30 di ieri, sabato 21 settembre, sulla SS257 Apecchiese, nel comune di Città di Castello, un 53 di Rapolano Terme era stato ricoverato all’ospedale di Perugia con l’elisoccorso, in condizioni gravissime, che si sono aggravate fino a portare al decesso del motociclista nel corso della notte. Il guidatore dell’auto ha riportato ferite non gravi.

L’uomo in sella alla sua moto ha urtato con violenza un suv per cause che i Carabinieri di Città di Castello stanno vagliando. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.