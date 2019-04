Mori (Pit): “Disponibile a continuare a collaborare”

L'ex candidato sindaco vuole dare il proprio contributo non appena le condizioni fisiche lo permetteranno

POGGIBONSI. Mauro Mori, ex candidato a sindaco di Poggiboni, esprime la sua intenzione di continuare a dare il proprio contributo non appena le condizioni fisiche lo permetteranno.

“Nei prossimi giorni mi sottoporrò ad ulteriori esami e sono moderatamente positivo. In un recente passato avevo avuto un Tia (Attacco Ischemico Transitori ) quindi, per non rischiare, sono stato costretto ad un periodo di totale relax.

Molte persone mi hanno espresso la loro vicinanza non solo tramite i social ma anche telefonandomi e spronandomi a continuare il lavoro svolto quando mi sentirò un po’ meglio. Ringrazio di cuore tutte queste persone, cittadini ed esponenti delle forze politiche locali e regionali, e spero vivamente che si possa proseguire un rapporto propositivo fondato sulla correttezza ed il rispetto.

Per quanto riguarda le persone che avevano dato la propria disponibilità a sostenermi, rinnovo l’invito a scegliere con propria coscienza durante le prossime elezioni amministrative in quanto, fino ad una accettabile normalità dei miei risultati clinici, non potrò tornare alla vita politica.

Comunque, sicuramente, in un prossimo futuro sarò di nuovo pronto ad occuparmi delle tematiche a me care come la sanità, il sociale , il rapporto con i cittadini, cercando di dare il mio piccolo contributo, sicuro di poter essere ascoltato ed essere anche un tramite tra i cittadini e la nostra futura amministrazione a prescindere da chi vincerà la tornata elettorale.

Ringrazio ancora tutte le persone e le forze politiche civiche e non che mi hanno espresso la loro vicinanza con parole di conforto non certo scontate”.