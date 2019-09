Monticiano: operaio cade da un’impalcatura. Interviene Pegaso

Ricoverato alle Scotte in osservazione: non è in pericolo di vita

MONTICIANO. Ieri (13 settembre), alle ore 17.30 a Monticiano i Carabinieri della locale stazione e personale dell’Asl sono intervenuti per uninfortunio sul lavoro verificatosi in via senese nr.1, dove un uomo, nato in Albania del 1968 e residente a Monticiano, dipendente di una ditta locale, mentre era intento ad effettuare dei lavori sulla facciata esterna di un’abitazione, per cause in corso di accertamento è caduto a terra da un’impalcatura alta circa due metri. Immediatamente soccorso dai sanitari, il 51enne è stato elitrasportato presso il pronto soccorso del policlinico “le Scotte” di Siena in codice giallo e trattenuto in osservazione. Sono in corso indagini per accertare la regolare posizione lavorativa della vittima. La procura della repubblica è stata informata dai Carabinieri di Monticiano