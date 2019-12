Oggi festa con bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie per il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Maurizio Colozza e del presidente di AdF Roberto Renai

MONTICIANO. Monticiano, inaugurata la casa dell’acqua. Oggi (12 dicembre) grande festa con i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio per il taglio del nastro dell’impianto, alla presenza del sindaco Maurizio Colozza, del presidente di AdF Roberto Renai, di rappresentanti della ditta installatrice e di numerosi cittadini.

“Inauguriamo oggi la prima casa del’acqua qui a Monticiano – dice il sindaco Maurizio Colozza – Questo è un dono che facciamo soprattutto a bambini, ragazzi e giovani che sono il nostro futuro, nella speranza di un mondo più ecologico. Stiamo riempiendo di rifiuti, ma soprattutto di plastica, il pianeta: il messaggio che vogliamo lanciare è che dobbiamo tutelare madre terra, altrimenti non ci sarà un futuro”.

“Con le case dell’acqua, promuoviamo il consumo della risorsa erogata dal gestore, buona, sicura e che fa bene al nostro pianeta perché in sintonia con l’obiettivo del plastic free – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – Preferirla a quella in bottiglie usa e getta consente infatti di ridurre drasticamente l’utilizzo della plastica monouso, nonché delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal ciclo di produzione e smaltimento. In sinergia e collaborazione con i Comuni soci quindi AdF sta lavorando per incrementare il numero di impianti di erogazione di acqua potabile sul territorio, a beneficio dei cittadini e dell’ambiente”.

La casa dell’acqua di Monticiano è situata presso il parcheggio del mercato ed eroga acqua naturale e gassata al costo di 2 centesimi al litro per la naturale e di 5 centesimi per la frizzante. Ogni erogazione è di mezzo litro; al momento è in funzione solo la gettoniera, utilizzabile con monete che vanno dai 5 centesimi ai 2 euro, mentre in seguito saranno distribuite apposite “card dell’acqua” ricaricabili.