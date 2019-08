Monticiano: ancora una settimana la 6Card e del kit per il porta a porta

Dal 26 al 31 agosto i cittadini potranno ritirare il materiale presso gli Uffici comunali

MONTICIANO. L’Amministrazione comunale di Monticiano, in accordo con Sei Toscana, ha deciso di organizzare una settimana aggiuntiva per la consegna del kit per il porta a porta e delle 6Card alle utenze.

Dal 26 al 31 agosto (compresi), presso gli Uffici comunali di Monticiano, sarà possibile ritirare il kit e la dotazione annua dei sacchi (solo i cittadini di Monticiano, San Lorenzo a Merse e Tocchi serviti dalla raccolta porta a porta) e la 6 Card (solo i cittadini di Iesa e Scalvaia non serviti dal porta a porta) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 20 e il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana invitano tutti i cittadini che non lo hanno ancora fatto a ritirare il materiale così da poter effettuare un corretto conferimento dei propri rifiuti secondo i nuovi sistemi di raccolta che saranno attivati a breve.

Nella prima settimana di settembre infatti, a Monticiano, San Lorenzo a Merse e Tocchi verrà attivata la raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti. Il porta a porta consiste nella separazione domestica delle diverse tipologie di rifiuto che saranno poi raccolte a domicilio dagli operatori di Sei Toscana secondo orari e frequenze stabilite. Per gli utenti di Iesa e Scalvaia verrà invece attivato il servizio di raccolta dei rifiuti attraverso la metodologia della raccolta stradale di prossimità con bidoni ad accesso controllato. I nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che, a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza. Tutte le postazioni saranno complete di tutte le tipologie di raccolta e ogni cittadino possessore della 6Card dovrà conferire i propri rifiuti in carta e cartone, organico, indifferenziato e multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio, tetrapak).

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 o 6App, disponibile su Play Store e App Store.