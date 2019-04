MonteroniViva presenta la squadra

Massimo Granchi candidato a sindaco: “Dodici professionisti seri e competenti. Persone pronte a impegnarsi per la comunità”

MONTERONI D’ARBIA. Dodici cittadini di Monteroni d’Arbia. Ognuno con la propria storia, le proprie competenze e conoscenze. La squadra di MonteroniViva a sostegno della candidatura a sindaco di Massimo Granchi, è un gruppo di persone che amano la propria città e mettono passione, impegno e dedizione in un progetto serio e trasparente in cui possano riconoscersi tutti: una città aperta, solidale, che appartiene alla comunità e che tutti possono contribuire a migliorare. Si presentano come professionisti affidabili ma anche e soprattutto come cittadini attivi nel volontariato che hanno a cuore il bene comune e che per questo non perderanno mai di vista le persone ed i loro bisogni. In poche semplici parole, spiegano perché hanno scelto il progetto Monteroni Viva e Massimo Granchi sindaco che di loro dice: “Sono molto orgoglioso della mia squadra, fatta di persone competenti e perbene. Monteroni merita di essere amministrata da persone pronte a impegnarsi per la comunità, mettendo da parte interessi e personalismi”.

Maurizio Bernazzi, 50 anni e monteronese, è artigiano nel settore metalmeccanico e padre di un bimbo. “Da sempre attivo e presente nel mondo del volontariato, voglio portare il mio contributo e la mia esperienza maturata in anni di servizio alla nostra comunità.”

Aldo Bianchini, 41 anni, sposato e con una figlia, laureato in Scienze biologiche a Siena, lavora da 14 anni per una importante azienda farmaceutica.

“Sostengo il progetto capitanato da Massimo Granchi perché è uomo onesto, volenteroso e appassionato.”

Matteo Giubbi, classe 1981, padre di due bambini e operaio elettroidraulico.

“Mi candido per migliorare il paese dove ho sempre vissuto e dove oggi vivono i miei figli.”

Erika Ignacchiti, cittadina delle Ville di Corsano, moglie e mamma di due bambini, è medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia, dirigente medico all’ospedale di Poggibonsi.

“Metto a disposizione le mie competenze personali e relazionali per il futuro dei nostri figli.”

Guendalina Meiattini, nata e vissuta a Monteroni, si divide nel ruolo di madre di due ragazzi, moglie e maestra.

“Lavorerò affinché il bene pubblico torni ad essere il bene di tutti.”

Mirko Muzzi, 26 anni, nato e cresciuto a Monteroni.

“Voglio rappresentare i ragazzi del mio paese, dare loro spazio e voce attraverso iniziative e progetti concreti e mirati. Insieme possiamo guardare al futuro.”

Giovanni Pavese, medico di famiglia, da 40 anni al servizio dei cittadini monteronesi.

“Mi candido per rispondere alle esigenze del mondo del volontariato e della sanità. Dove vive bene il più debole, vivono meglio anche gli altri.“

Alfredo Peralta, classe 1982, nato a Palermo, vive a Monteroni dall’età di 12 anni. Marito e padre di tre bambini, lavora presso Poste Italiane ed è rappresentante sindacale eletto dai lavoratori.

“Mi candido perchè Monteroni Viva è un progetto che crede nella nostra comunità.”

Patrizia Pizzi, madre di due figli e operatore di strumentazione chirurgica all’Ospedale Santa Maria delle Scotte. “I valori in cui credo sono racchiusi dal progetto di MonteroniViva: insieme noi cittadini possiamo migliorare il luogo dove crescono i nostri figli.”

Claudia Santoni, nata a Siena, cittadina di Monteroni dal 2008, impiegata presso Banca Mps e madre di tre bambine.

“Mi sono messa a disposizione di un progetto trasversale, nato dal basso, che rende tutti i cittadini protagonisti.”

Cataldo Sposato, calabrese, 57 anni, residente alle More da 20 anni, marito e padre di 3 ragazzi, capocantiere nel settore edilizio, impegnato nel volontariato e nelle associazioni sportive.

“Ci metto la faccia e mi metto a disposizione di un progetto serio e costruttivo.”

Claudio Vallini, monteronese dalla nascita, imprenditore agricolo.

“Monteroni è un paese a vocazione agricola e in MonteroniViva tutti gli agricoltori possono sentirsi rappresentati e sostenuti.”

