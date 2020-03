MonteroniViva chiede di sospendere la nuova tassa di soggiorno

MONTERONI D’ARBIA. In data 10 dicembre 2019 il Consiglio Comunale di Monteroni d’Arbia ha approvato il regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Un atto condiviso anche dal Movimento MonteroniViva che, pur essendo contrario all’istituzione di nuovi tributi, ha ottenuto dal Sindaco alcune importanti rassicurazioni: il coinvolgimento delle Associazioni di categoria sulla questione per acquisirne il parere; l’investimento del gettito sul territorio e sulla sua valorizzazione, il monitoraggio e il resoconto puntuale nel tempo dell’evolversi dell’imposta e delle modalità di utilizzo dei proventi, oltre a determinare un importo calibrato in base alla tipologia di strutture.

La progressiva espansione del Coronavirus e i conseguenti provvedimenti di contenimento stanno però colpendo duramente l’economia reale del nostro paese. Uno dei settori più danneggiati è proprio il turismo, con raffiche di cancellazioni e calo di arrivi. Per questa ragione, al fine di dare parziale sollievo agli operatori, chiediamo che l’introduzione della tassa di soggiorno deliberata a dicembre a carico dei turisti ospiti delle strutture ricettive di Monteroni d’Arbia, venga sospesa nel corso del 2020. “È doveroso riconoscere che le strutture ricettive, oltre a questa crisi, non possono sostenere anche una nuova tassa i cui effetti sono temuti dagli stessi operatori – ha spiegato Massimo Granchi capogruppo di MonteroniViva – Per questa ragione, presenteremo una mozione per una convocazione d’urgenza del Consiglio comunale”.