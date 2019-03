Monteroni Viva: “Tasse troppo alte”

"Necessitano interventi per alleggerire il carico fiscale dei cittadini

MONTERONI D’ARBIA. Da Monteroni Viva riceviamo e pubblichiamo.

“Un mese di stipendio. Questo è quello che è costato in più ad una famiglia di Monteroni a causa degli aumenti delle tasse sulla casa, il progressivo aumento della tariffa dei rifiuti e la nuova rimodulazione del pagamento della mensa scolastica.

Prendendo ad esempio una famiglia che vive in un appartamento di 90 metri quadri, per la quale non può usufruire della detrazione per abitazione principale e ha due figli che vanno a scuola, l’aumento delle tasse gli ha sottratto in questi 5 anni oltre 1100 euro di reddito, quasi come un mese di stipendio. Circa 600 sono i maggiori costi sostenuti per le imposte sulla casa, 200 quelli sui rifiuti, 400 i maggiori oneri per la mensa considerando solo 2 annualità.

Forse si è portati a credere che i cittadini non si accorgano di questi aumenti, che invece pesano sull’economia delle famiglie, ma invece il malcontento per l’eccessivo carico fiscale è purtroppo sottovalutato.

Noi crediamo che chi vuole amministrare nel vero interesse dei cittadini, deve compiere ogni sforzo per alleggerire il peso del funzionamento della macchina comunale e operare un severo controllo nei confronti delle aziende che erogano servizi al cittadino come acqua e rifiuti.

Tutto questo non è stato fatto, e noi crediamo che la tendenza vada invertita. Affinchè tra 5 anni, i cittadini di Monteroni possano trovarsi in tasca un mese di stipendio in più, invece che un mese in meno”.