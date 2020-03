Monteroni Viva sul referendum: “per gli scrutatori priorità ai disoccupati”

“La nostra è una proposta di composizione dei seggi che chiede trasparenza e una maggiore attenzione delle esigenze di coloro che stanno attraversando un periodo di difficoltà"

MONTERONI D’ARBIA. Venerdì 6 marzo, la Commissione Elettorale del Comune di Monteroni d’Arbia nominerà gli scrutatori che comporranno i seggi per il referendum del 29 marzo, tra coloro che sono iscritti all’apposito albo. In questa fase, la lista di MonteroniViva chiederà obiettività, eterogeneità, turnazione, equità e proporrà di dare priorità a coloro che sono senza lavoro o in difficoltà economiche.

“La nostra è una proposta di composizione dei seggi che invita a riflettere, chiede trasparenza e una maggiore attenzione delle esigenze di coloro che stanno attraversando un momentaneo periodo di difficoltà. La modalità descritta ricalca quanto già fatto da altre amministrazioni virtuose – spiega Massimo Granchi capogruppo di MonteroniViva in Consiglio Comunale – nella speranza che la nostra proposta sia accolta anche dalla maggioranza consiliare, invitiamo gli interessati – che devono risultare già iscritti nell’albo degli scrutatori del Comune – a manifestare la propria disponibilità con un messaggio privato alla pagina di fb MonteroniViva o tramite email a info@monteroniviva.it, indicando sinteticamente la propria condizione lavorativa”.