Monteroni Viva: “Meno tasse per i monteronesi”

Massimo Granchi: “Per pagare meno, dobbiamo pagare tutti”

MONTERONI D’ARBIA. Tari ridotta per famiglie e imprese che si impegnano nella raccolta differenziata, tariffa della mensa scolastica in base ai pasti effettivamente consumati dai bambini, riduzione dell’IMU sui fondi commerciali e sulle aziende artigiane.

Queste le proposte di Massimo Granchi, candidato a sindaco con la lista Monteroni Viva, per dare equità e giustizia ai cittadini di Monteroni: a chi si impegna nella differenziata, facendo il bene dell’intera comunità; a chi ha dei figli da crescere e in questi cinque anni ha visto l’incremento di circa 100 euro all’anno per la mensa scolastica; a chi investe su sé stesso facendo impresa e garantendo posti di lavoro sul territorio comunale.

Raccolta differenziata. “Oggi, nonostante l’istallazione dei nuovi cassonetti con la tessera, nessuno sa quando la tariffa dei rifiuti diventerà commisurata all’effettiva produzione – spiega Massimo Granchi – Ogni giorno si chiede ai cittadini di essere virtuosi e di sopportare le complicazioni necessarie…necessarie a che cosa? Noi trasformeremo la Tari in una tariffa puntuale nel minor tempo possibile e di conseguenza andremo a premiare chi si impegna di più, differenziando e conferendo anche rifiuti elettrici e ingombranti all’isola ecologica. È giusto riconoscere l’impegno ai cittadini, in modo tale da trasformare in esempi positivi quelli più virtuosi”.

Tariffa mensa scolastica “Un Comune ha il dovere di organizzarsi per venire incontro alle esigenze dei suoi cittadini ed è quello che noi faremo da subito – dichiara Massimo Granchi – Le famiglie hanno l’assoluto diritto di pagare la mensa in maniera proporzionale rispetto ai pasti effettivamente consumati dai figli. Per questo reintrodurremo quanto prima una tariffazione personalizzata e scadenzata mensilmente per non creare difficoltà alle famiglie”.

Imu sulle attività artigiane e sui fondi commerciali “Il nostro Comune detiene il triste record dell’amministrazione con l’aliquota Imu più alta – sottolinea Massimo Granchi – E’ giunta l’ora di premiare chi investe sulle proprie capacità e sulle proprie idee riducendo almeno questo odioso balzello. Il Comune può farlo e noi lo faremo a Monteroni non appena saremo chiamati ad amministrarlo”.