Monteroni Viva inaugura il quartier generale di Granchi

Al via la campagna dei post-it per raccogliere idee e proposte dei cittadini

MONTERONI D’ARBIA. Uno spazio aperto dove incontrarsi e raccogliere idee e proposte dei cittadini per costruire insieme il futuro di Monteroni. Il quartier generale di MonteroniViva – cuore pulsante del movimento che sostiene Massimo Granchi sindaco – sarà inaugurato venerdì 5 aprile alle 18.00 dal Comitato MonteroniViva. I locali di via Roma 241, saranno aperti lunedì, martedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12.00, giovedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00. Inoltre, ospiteranno gli incontri dedicati ai gruppi di interesse, alle associazioni ma anche ai singoli cittadini e tutte le assemblee del Comitato.

“Vogliamo trasformare questo spazio in una piazza aperta dove la comunità si incontra per condividere progetti e sogni – spiega il candidato sindaco Massimo Granchi – metteremo in agenda una serie di appuntamenti rivolti ai cittadini nei quali discutere alla pari, di temi di interesse comune. Le porte della nostra sede saranno sempre aperte a tutti coloro che vorranno anche solo chiedere informazioni e conoscere più nel dettaglio la nostra proposta di governo”. L’inaugurazione della sede di MonteroniViva, arriva a qualche giorno di distanza dalla messa on line del sito www.monteroniviva.it, dove con la stessa logica di partecipazione attiva alla costruzione di una alternativa di governo della città credibile e condivisa, è possibile lasciare segnalazioni ed osservazioni, attraverso semplici post-it. Basta cliccare sul pulsante “scrivi la tua proposta” presente nella home page del sito per veder pubblicato il proprio messaggio, nella classica forma dei bigliettini colorati in cui appuntiamo le cose da ricordare. I messaggi potranno essere firmati o meno, per dare la possibilità a tutti di esprimere con serenità il proprio pensiero e le proprie idee. “L’invito che facciamo a tutti e quello di asciare post-it cartacei anche nella bacheca della nostra nuova sede – conclude il candidato Sindaco di Monteroni – noi resteremo in ascolto perché alle persone e alle loro idee teniamo davvero”.