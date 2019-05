Monteroni Viva è pronta a giocarsi la sua partita

Grande partecipazione ieri alla presentazione della squadra di Massimo Granchi candidato a sindaco

MONTERONI D’ARBIA. Grande partecipazione alla presentazione di Monteroni Viva per Massimo Granchi candidato a sindaco di Monteroni d’Arbia. In tanti, ieri, hanno scelto di dare un segnale con la loro presenza in una sala gremita della Discoteca Papillon, partecipando attivamente ad momento prezioso di confronto, ascolto e progettazione per il paese e per i cittadini che ci vivono, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Massimo Granchi ha presentato la sua proposta di governo al fianco dei dodici candidati della sua lista. Uomini e donne, padri e madri, giovani, imprenditori, commercianti, professionisti, artigiani, insegnanti ed impiegati: persone diverse, che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per la Monteroni di tutti. Cittadini attivi che vogliono mettere in primo piano l’interesse comune della comunità e che per questo si sono impegnati nel farsi rappresentanti dei bisogni della collettività.

La squadra presentata da Massimo Granchi per il consiglio comunale di Monteroni d’Arbia è composta da: Matteo Giubbi, classe 1980, padre di due bambini e operaio elettroidraulico; Claudia Santoni, nata a Siena, cittadina di Monteroni dal 2008, impiegata presso Banca Mps e madre di tre bambine; Claudio Vallini, monteronese dalla nascita, imprenditore agricolo e proprietario di un’attività commerciale; Guendalina Meiattini, nata e vissuta a Monteroni, si divide nel ruolo di madre di due ragazzi, moglie e maestra; Aldo Bianchini, 41 anni, sposato e con una figlia, laureato in Scienze biologiche a Siena, lavora da 14 anni per una importante azienda farmaceutica; Patrizia Pizzi, madre di due figli e operatore di strumentazione chirurgica all’Ospedale Santa Maria alle Scotte; Alfredo Peralta, classe 1982, nato a Palermo, vive a Monteroni dall’età di 12 anni, marito e padre di tre bambini, lavora presso Poste Italiane ed è rappresentante sindacale eletto dai lavoratori; Erika Ignacchiti, cittadina delle Ville di Corsano, moglie e mamma di due bambini, è medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia, dirigente medico all’ospedale di Poggibonsi; Mirko Muzzi, 26 anni, nato e cresciuto a Monteroni, è animatore e organizzatore di eventi; Maurizio Bernazzi, 50 anni e monteronese, è artigiano nel settore metalmeccanico e padre di un bimbo, da sempre attivo e presente nel mondo del volontariato e per anni presidente della Cooperativa la Popolare; Cataldo Sposato, 57 anni, residente alle More da 20 anni, marito e padre di 3 ragazzi, capocantiere nel settore edilizio, impegnato nel volontariato e nelle associazioni sportive; Giovanni Pavese, residente a Siena da 40 anni, medico di famiglia da sempre al servizio dei cittadini monteronesi.