Monteroni Viva chiede il medico sull’ambulanza. Mozione approvata

Il documento è stato presentato dalla consigliera Erika Ignacchiti

di Annalisa Coppolaro

MONTERONI D’ARBIA. Approvata da tutto il Consiglio Comunale la mozione Monteroni Viva per l’approvazione il reintegro dell’ambulanza medicalizzata nell’Area Vasta Sud Est. La consigliera Erika Ignacchiti ha presentato la mozione che richiede di stabilizzare il reintegro dell’ambulanza con il medico a bordo anche per il territorio di Monteroni, La mozione al recente consiglio comunale è stata approvata all’unanimità da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, seppur con alcune modifiche.

“La sensibilizzazione dell’Amministrazione tutta – afferma Erika Ignacchiti – rappresenta un importante traguardo raggiunto su un tema che riteniamo prioritario. La salute è un bene primario costituzionale, al di sopra delle appartenenze politiche e delle logiche dibattimentali. Siamo fortemente convinti – continua Ignacchiti- che i cittadini, a dispetto dei continui tagli al SSN e del reiterato depauperamento delle risorse professionali, abbiano diritto alle più idonee risposte organizzative, di sicurezza, oltre che di elevata qualità della performance assistenziale.”

La presenza di ambulanze con il medico a bordo rappresentano, nell’ambito dell’emergenza urgenza, uno standard qualitativo del territorio a cui non è giusto rinunciare; per questa ragione ”vigileremo affinchè gli impegni che il Sindaco ha preso di fronte al Consiglio Comunale vengano mantenuti” conclude il gruppo Monteroni Viva. ”Questo dimostra ulteriormente che siamo un’ opposizione costruttiva, che parla di contenuti e che intende esercitare le proprie prerogative di vigilanza e controllo, ma, come in questo caso, anche di proposta nell’interesse dei cittadini monteronesi.”