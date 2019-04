Monteroni per il Futuro ha presentato simbolo e nome della lista

"Continuità, rinnovamento e fiducia": Berni guarda al futuro

MONTERONI D’ARBIA. “Cinque anni fa ci siamo candidati a guidare l’amministrazione comunale di Monteroni d’Arbia avendo chiaro un obiettivo: voltare pagina. Oggi siamo pronti per un’altra avventura, forti di un’esperienza quinquennale molto positiva”.

Gabriele Berni, candidato sindaco di Monteroni d’Arbia per la lista civica “Monteroni per il Futuro”, sostenuta anche dai partiti del centrosinistra, ha esordito con queste parole lunedì 15 in occasione della cena in suo sostegno organizzata presso gli impianti sportivi di Ponte a Tressa. 230 persone si sono sedute a tavola con il candidato sindaco e insieme hanno affrontato le tematiche che riguardano il territorio monteronese. 230 persone che si sono tradotte in 230 auguri di buon proseguimento. “E’ stata una bella iniezione di fiducia. – spiega Berni – Alla cena abbiamo raggiunto un ottimo risultato, vedere così tante persone che mi sostengono mi aiuta a trovare la forza per proseguire in questo percorso, iniziato 5 anni fa e che, tornassi al 2014 rifarei come ho fatto”.

Priorità per Berni era cambiare metodologie amministrative e politiche che fino a cinque anni fa avevano immobilizzato il Comune contribuendo in buona parte a un palese stallo improduttivo. “Grazie a 12 milioni di euro di investimenti – prosegue – abbiamo rimesso in marcia l’intero territorio”-

Oggi Monteroni d’Arbia è tornata a crescere e grazie a questo dato oggettivo Berni guarda con fiducia al futuro. “Il nostro territorio – spiega il candidato monteronese di centro sinistra – ha riconquistato una sua centralità e visibilità nel panorama regionale e nazionale, gli abitanti li ho visti attivi e reattivi, sono tornati a credere nelle potenzialità del Comune e della Comunità”.

Per Berni questi primi cinque anni non sono un punto di arrivo ma un punto di partenza per iniziare ad immaginare un altro futuro per Monteroni d’Arbia, tutto da scrivere insieme ai cittadini.

Durante la cena di lunedì sono stati presentati il nuovo simbolo e il nome della lista. Continuità e rinnovamento sono i due capisaldi di “Monteroni per il Futuro”. “Siamo una lista aperta – commenta Berni – facciamo leva sul civismo, forti al contempo di un appoggio chiaro di tutte le tradizionali forze politiche del centro sinistra. Allargarsi alle forze civiche consente di proseguire il lavoro intrapreso nel 2014 e di compiere un ulteriore salto di qualità. Apparteniamo a questo territorio, intendiamo tenerci strette le nostre origini e guardiamo al futuro, cercando di dare risposte alle esigenze della Comunità. Per noi il rinnovamento – conclude – non è un semplice slogan ma la base su cui costruire il futuro di tutti noi ”.