Monteroni: parte la campagna di ascolto di Gabriele Berni

8 appuntamenti per affrontare con trasparenza e in prospettiva i temi cruciali del territorio

MONTERONI D’ARBIA. Parte lunedì 15 aprile la campagna di ascolto “Incontriamoci per il Futuro”. 8 appuntamenti per affrontare con trasparenza e in prospettiva i temi cruciali del territorio. In programma, lunedì 15 a Ponte a Tressa, la cena di sostegno al candidato sindaco

“Rileggendo il bilancio di mandato che proprio in questi giorni stiamo distribuendo alla nostra comunità, mi sono accorto che fin dall’inizio abbiamo lavorato guardando al 2024, rompendo nettamente con il passato”.

Con queste parole Gabriele Berni, primo cittadino di Monteroni d’Arbia e candidato a sindaco per la lista civica di centro sinistra “Monteroni per il Futuro”, si cala nell’imminente corsa elettorale e lo fa guardando al futuro, consapevole di aver raggiunto importanti e significativi obiettivi per il bene e lo sviluppo della comunità monteronese.

Da viale Kennedy, sede del vivace comitato elettorale che sostiene la sua candidatura, Gabriele Berni lancia il ciclo di incontri “Incontriamoci per il Futuro”. Da lunedì 15 aprile a venerdì 3 maggio, un totale di 8 appuntamenti dove saranno affrontati i temi che hanno scandito l’operato degli ultimi cinque anni di Amministrazione comunale e che detteranno la tabella di marcia del prossimo quinquennio.

“Iniziamo questa campagna ascoltando tutta la comunità – commenta Gabriele Berni – quella che nel 2014 ci ha dato fiducia, che in questi cinque anni ci è stata vicino, sostenendoci nelle azioni e qualora era necessario, anche criticandoci, ma sempre in maniera costruttiva. Vogliamo anche ascoltare chi non ci ha sostenuto cinque anni fa ma è disponibile a confrontarsi con noi come noi lo siamo sempre stati in questo tempo. Lo faremo invitando i cittadini a partecipare agli otto incontri che si terranno nella sede del nostro comitato elettorale e dove si parlerà di Sociale, Istruzione, Politiche giovani, Sicurezza urbana e stradale, Commercio e turismo, Difesa del suolo, Protezione civile, Urbanistica, Associazionismo, Cultura e sport. Affronteremo con la dialettica e i numeri – prosegue – quanto fatto negli ultimi cinque anni mettendo un punto ai progetti conclusi e andando a capo con l’idea di svilupparne altrettanti”.

Il primo appuntamento sarà dedicato al “Sociale” e si terrà lunedì 15 alle 18.00. Sempre lunedì, alle 20 si terrà la cena di sostegno al candidato, agli impianti sportivi di Ponte a Tressa.

“Qualche giorno fa abbiamo messo un punto su quanto fatto in questi cinque anni. – prosegue Berni – Da ora in avanti iniziamo a scrivere una nuova pagina dello stesso libro. Abbiamo voluto far voltare pagina a Monteroni ed è questo l’impegno più grande che abbiamo preso con i cittadini e che vogliamo continuare ad onorare, non contro qualcuno ma per il bene di tutti. Lunedì si parlerà di sociale e inizieremo con quanto fatto in questi anni dove, nonostante la crisi, abbiamo mantenuto e incrementato i servizi assistenziali mettendo i cittadini al centro delle nostre azioni. Il futuro andrà in questa direzione”.

Dopo il dovere il piacere: “Alle 20 ci troveremo agli impianti sportivi di Ponte A Tressa per una cena. – conclude l’attuale sindaco – Sarà una piacevole occasione di incontro e confronto sul futuro del nostro Comune”.

Il ciclo di appuntamenti “Incontriamoci per il Futuro” si terrà nei locali della comitato elettorale, in viale Kennedy, nel centro commerciale I Tigli, a Monteroni d’Arbia .

Ecco le date degli incontri di aprile:

lunedì 15 ore 18.00 Sociale, mercoledì 17 ore 18.30 Istruzione e Politiche giovanili, mercoledì 17 ore 21.30 Sicurezza urbana e stradale, martedì 23 ore 21.30 Commercio e turismo, attività produttive, mercoledì 24 ore 18.30 Difesa del suolo, Rischio idrogeologico e Protezione civile, mercoledì 24 ore 21.30 Urbanistica

Gli ultimi due appuntamenti si terranno a maggio

venerdì 3 ore 18.30 Lavori pubblici e ore 21.30 Associazionismo, cultura e sport

INFORMAZIONI PER LA CENA DI SOSTEGNO DI LUNEDI’ 15 APRILE

Il costo sarà di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi e ragazze da 5 a 12 anni e gratuito fino a 5 anni. Si può prenotare direttamente ai numeri 347 7976852, 338 3317371, 329 8606120