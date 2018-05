A Monteroni “Oltre un milione di euro per manutenzioni e lavori”

Il consiglio comunale di Monteroni d'Arbia ha approvato il piano degli investimenti

MONTERONI D’ARBIA. “Mantenere il nostro territorio e rendere migliore il nostro patrimonio è stata la nostra priorità fino ad oggi e sarà la Grande Opera anche per i prossimi anni”.

Con queste parole il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni presenta il nuovo piano triennale delle Opere Pubbliche e la variazione al bilancio d’esercizio, per la programmazione degli investimenti, approvati il 9 maggio dalla maggioranza in Consiglio comunale. Il piano approvato con i voti del gruppo Centrosinistra per Monteroni prevede importanti investimenti suddivisi nei prossimi tre anni per un totale che supera il milione di euro e che sono concentrati in larga parte nel 2018 e 2019.

“Tutte risorse che siamo riusciti a stanziare anche grazie alla gestione corretta ed attenta del nostro bilancio come gli oneri di urbanizzazione riscossi che destiniamo ai lavori pubblici – continua il sindaco – ai quali si aggiungono risorse e spazi finanziari che abbiamo ottenuto e altri auspicabili finanziamenti esterni che stiamo cercando di ottenere attraverso la partecipazioni a bandi, soprattutto per quel che riguarda l’edilizia scolastica”.

“La variazione al bilancio ed al Piano delle opere pubbliche è legata all’attività intensa degli uffici Urbanistica, Lavori pubblici e manutenzione ed alla relativa progettazione in corso su alcuni fronti per la riqualificazione urbana. Tra questi mi preme citare l’intervento per la riqualificazione di piazzetta del Re e di quella di fronte alle scuole medie di Monteroni come la riqualificazione di piazza del Pozzo a Lucignano. Ci sono poi interventi, già in corso di affidamento, per la messa in sicurezza del territorio come il consolidamento strutturale del ponte sul torrente Sorra a Ponte d’Arbia oggetto di una convenzione con il comune di Buonconvento, più uno stanziamento per la manutenzione delle opere idrauliche come altri per la manutenzione straordinaria delle strade comunali”.

Tra i lavori poi anche l’ampliamento di un parte della scuola materna di Monteroni e la ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola media. Il Comune dovrebbe poi riuscire a riprendere le attività pubbliche all’interno dei locali del Supercinema, il piano degli interventi prevede un incremento del risparmio energetico con l’acquisto di plafoniere a led per rinnovare alcune linee di pubblica illuminazione. Attenzione anche per i piccoli e le famiglie attraverso le risorse destinate alle manutenzioni straordinarie nei parchi giochi di tutto il territorio che prevedono acquisto di nuovi arredi e giochi che completeranno e sostituiranno quelli esistenti. Continuano anche e politiche sulla sicurezza attraverso nuove istallazioni del sistema di videosorveglianza.

“Quelle citate sono solo alcune delle opere che abbiamo in programma alle quali si sommano le tante già fatte e quelle in corso fra le quali voglio ricordare la realizzazione della scuola materna di Tressa, la progettazione del ponte sulla Causa ed – a seguito del cedimento strutturale – il ripristino del ponte che porta a Lucignano. Lo sforzo che proviamo a fare è volto a far sì che il nostro bilancio non segua logiche politiche lontane dalla quotidianità dei nostri concittadini, per questo abbiamo costruito queste variazioni ed il bilancio stesso tenendo conto delle necessità quotidiane, consapevoli che non possiamo includerle tutte, e che sono: istruzione, sicurezza, socialità e rispetto e riqualificazione del territorio urbano e non urbanizzato”.