Monteroni: lavori di ampliamento alla materna ed alla palestra delle medie

Impegno da oltre 250 mila euro per il complesso scolastico statale di viale della Rimembranza

MONTERONI D’ARBIA. Presto al via i lavori di manutenzione straordinaria per il complesso scolastico di viale della Rimembranza a Monteroni d’Arbia. Sono stati infatti affidati i lavori che interesseranno la struttura scolastica con un intervento straordinario di oltre 250 mila euro e che riguarderanno sia la palestra della scuola media che la struttura della scuola dell’infanzia Santa Caterina.

“E’ fondamentale – dice il sindaco Gabriele Berni – mantenere l’attenzione sugli edifici pubblici come le scuole ed intervenire per andare sempre più incontro alle esigenze della comunità, scolastica e non solo visto che ci occupiamo anche della palestra comunale. Ma i nostri interventi devono anche tendere al miglioramento della sicurezza, trattandosi di edifici pubblici che ospitano i nostri più giovani concittadini”.

Gli interventi previsti dal progetto vedranno l’ampliamento di un parte della scuola materna di Monteroni per aumentarne la capienza attraverso la creazione di una nuova aula ed il rifacimento del tunnel di collegamento tra la vecchia e la nuova ala della scuola. Inoltre saranno ristrutturati ed ampliati i bagni e gli spogliatoi della palestra della scuola media.

“Queste sono solo alcune delle opere che abbiamo in programma alle quali si sommano le tante già fatte e quelle in corso – conclude il sindaco Berni – fra le quali voglio ricordare la realizzazione della scuola di Ponte d’Arbia che ormai ha un anno e la ripresa dei lavori nella materna di Tressa. Lo sforzo che proviamo a fare è volto a far sì che il nostro bilancio non segua logiche politiche lontane dalla quotidianità dei nostri concittadini, intervenendo prontamente in: istruzione, sicurezza, socialità e rispetto e riqualificazione del territorio urbano e non urbanizzato”.