Monteroni: i servizi educativi si presentano ai bambini e genitori

Sabato 23 marzo Open Day dei servizi all'infanzia

MONTERONI D’ARBIA. I servizi educativi di monteroni d’Arbia si mettono in mostra ed aprono le proprie porte ai cittadini piccoli e grandi del territorio. Sabato 23 marzo infatti porte aperte al nido d’infanzia comunale “Pinolino” ed allo Spazio Gioco “Le Coccole” del Comune di Monteroni d’Arbia.

“Un evento che ogni anno ricopre un’ importanza particolare per noi, per le strutture e per le famiglie viste le tante novità apportate al servizio negli ultimi anni. Abbiamo creato un vero e proprio evento di presentazione dei servizi educativi comunali 0-3 anni – spiega l’assessora alla pubblica istruzione del comune di Monteroni d’Arbia Giulia Timitilli –per dare occasione alle famiglie di conoscere le educatrici, di visitare gli spazi dei nostri servizi e i valori educativi e pedagogici di cui sono portatori, affinché possano scegliere consapevolmente per i propri bambini e bambine”.

I NIDI A PORTE APERTE è infatti una iniziativa per raccontare il nido e le sue piccole abitudini quotidiane, per mostrare gli spazi pensati per i bambini e informare i genitori sulle varie offerte educative del territorio in vista dell’apertura, dal 1 al 30 Aprile delle iscrizioni.

I genitori dei piccoli in età di nido quindi potranno visitare sabato 23 marzo dalle 10 alle 12 il nido comunale “Pinolino” in via san giusto 309 e lo Spazio Gioco “Le Coccole”.

Durante la mattinata anche l’assessore Timitilli e la coordinatrice pedagogica Giulia Clemente saranno a disposizione presso le strutture per dare alle famiglie tutte le informazioni organizzative sui servizi e sulle modalità e tempi di iscrizione, compreso lo Spazio Gioco e il prolungamento al nido.