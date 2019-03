Monteroni d’Arbia: si completano i lavori in via Due Giugno

Ancora investimenti nel centro del borgo della val d'Arbia inizia l’ultimo stralcio della riqualificazione della via del capoluogo

MONTERONI D’ARBIA. Al via l’asfaltatura di via Due Giugno, nel centro di Monteroni d’Arbia, entra così nella fase conclusiva l’opera di riqualificazione complessiva della via.

“Possiamo finalmente dire che si concluderanno i lavori per questo attesissimo intervento – spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – abbiamo deciso di fare un lavoro completo anche ai sottoservizi stradali e non una semplice manutenzione superficiale per questo la complessità dei lavori ha visto più step e la necessità di risorse ingenti ma tutto questo nell’ottica di un lavoro strutturale. Questo è il modo con cui abbiamo deciso di amministrare perché crediamo che le risorse che con fatica riusciamo a recuperare debbano essere utilizzate con grande attenzione e razionalità”.

“I lavori – spiega l’Assessore Francesco Grassi – si sono svolti in tre fasi: la prima fase ha visto la riqualificazione di tutti i sottoservizi, il rifacimento del sistema fognario con la predisposizione della separazione delle acque bianche dalle acque nere che consento con il tempo il superamento delle fognature miste, il rifacimento della rete dell’acquedotto e l’adeguamento delle capacità di recepimento delle tubazioni, attraverso l’incremento delle portate. La seconda fase ha visto la realizzazione del marciapiede, dell’isola ecologica e la predisposizione delle caditoie. La terza fase, quella attualmente in corso di realizzazione, separata dalla seconda solo per la necessità di attendere la stagione utile riguarda il completo rifacimento del manto stradale, delle strisce e la relativa riorganizzazione dei posti macchina”.

“I centri abitati del nostro comune – conclude Berni – non vedevano interventi di riqualificazione da molti anni e nonostante le difficoltà attraversate dagli enti locali sul versante delle risorse quello di Via Due Giugno è un intervento che segue a quelli di via Signorini, Via Risorgimento, via Roma, via Lombardi, via Bruni, Via Franci, via Calipari, Via Sardegna, via Saffi e via della Libertà stando a quelli sul capoluogo ai quali si uniscono quelli delle urbanizzazioni nelle frazioni come Ponte a Tressa: quelle della zona di Via La Torre e gli asfalti del vicolo del Tinaio e del Torchio; il borgo storico di Cuna, la via che attraversa tutto il centro abitato di Lucignano d’Arbia, Ville di Corsano con la previsione su via delle Rogaie e le strade nella zona della nuova scuola di Ponte d’Arbia. Siamo consapevoli che sono ancora molte le parti e le vie del Comune che andrebbero riqualificate ma siamo anche soddisfatti di quello che abbiamo fatto su questo versante in questi quattro anni. Se tutti avessero fatto negli anni passati anche solo una parte dei lavori che abbiamo fatto in questa esperienza amministrativa forse le necessità di oggi sarebbero molte di meno. Anche in questo caso possiamo dire che a differenza della politica che fa promesse noi quel che diciamo lo facciamo”.