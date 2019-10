Monteroni: continua la riconversione a led dell’illuminazione pubblica

MONTERONI D’ARBIA. La Giunta comunale di Monteroni d’Arbia ha deciso di continuare nel percorso di riconversione verso la tecnologia Led degli impianti di illuminazione pubblica, al fine di proseguire ed aumentare gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo del territorio in maniera sostenibile.

“Abbiamo ottenuto un contributo ministeriale di 70 mila euro per sostituire l’illuminazione pubblica obsoleta con illuminazione Led. Questo ci consentirà di ottenere un proficuo risparmio energetico ed un miglioramento della visibilità sulle strade comunali nelle ore notturne – spiega il– ma questo non è che una parte del percorso che abbiamo iniziato oramai cinque anni fa verso una visione più sostenibile del nostro territorio e delle sue risorse. Ripensare l’illuminazione significa non soltanto un risparmio economico per l’amministrazione ed un reinvestimento dei fondi risparmiati, ma anche la lotta verso l’inquinamento luminoso ed in generale una buona pratica da suggerire e mostrare alle anche ai soggetti privati”.

Nei prossimi mesi dunque sul territorio comunale di Monteroni d’Arbia saranno installate nuove plafoniere che convertiranno la normale illuminazione pubblica con la tecnologia Led, che oltre a consumare circa il 50% in meno di energia garantisce una luce molto più intensa e ben distribuita rispetto alle vecchie lampade fino ad oggi utilizzate. L’investimento effettuato, oltre a determinare una significativa riduzione dei consumi, produrrà anche una riduzione dei costi di manutenzione: le nuove lampade a led garantiscono infatti un funzionamento di circa 100.000 ore, pari a 20 anni di attività, circa cinque volte di più, dunque, dei vecchi apparecchi.