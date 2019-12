Monteriggioni sotto l’albero: atmosfera natalizia dal 7 dicembre

Sabato 7 dicembre accensione dell’albero nel Castello, in Piazza Roma, per aprire il cartellone delle feste

MONTERIGGIONI. L’atmosfera natalizia si prepara a invadere il Castello di Monteriggioni e il Complesso monumentale di Abbadia Isola con “Monteriggioni sotto l’albero”, cartellone di eventi che animerà il periodo delle feste fra musica, mercatini, tradizioni, storia e attività per bambini a partire da sabato 7 dicembre. Le iniziative contano sul patrocinio del Comune di Monteriggioni e sulla collaborazione con Monteriggioni A.D.1213, l’associazione Amici del Castello di Monteriggioni, l’associazione culturale L’Agresto e il CAI Sezione di Siena.

Apertura fra tradizione e storia. “Monteriggioni sotto l’albero” si aprirà sabato 7 dicembre, alle ore 17, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale in Piazza Roma, nel cuore del Castello di Monteriggioni, organizzata dall’Associazione Amici del Castello di Monteriggioni e accompagnata dal Coro della Cappella Universitaria di Siena. Domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 16.30, sarà la volta del Natale ad Abbadia Isola con laboratori creativi e uno spettacolo teatrale per bambini ospitati nelle sale del Complesso monumentale fino alle ore 19.30. Alle ore 21.30, inoltre, la Sala Ildebrando ospiterà la lettura teatralizzata “Le origini del Natale”, terzo appuntamento della rassegna “In Chiostro”, con un dialogo tra un monaco di Abbadia Isola e un cavaliere agnostico raccontato dalle voci narranti di Matteo Marsan e Davide Lettieri e accompagnato dalle musiche di Giacomo Rossi.

I prossimi appuntamenti verso il Natale. Il cartellone “Monteriggioni sotto l’albero” continuerà domenica 15 dicembre nel Castello di Monteriggioni, dalle ore 9 alle ore 19, con “Regali dal passato”, mercatino di collezionisti, ceramisti, artigiani e produttori locali, mentre il Complesso Monumentale di Abbadia Isola ospiterà, alle ore 21, “La favola di Valibona”, quarto appuntamento della rassegna “In Chiostro, con uno spettacolo teatrale tratto dal fumetto di Jacopo Nesti e Francesco Della Santa “L’eroe partigiano” la lotta di liberazione di Lanciotto Ballerini, scritto e interpretato da Antonio Fazzini. “Monteriggioni sotto l’albero” tornerà martedì 24 dicembre con la tradizionale Fiaccolata di Natale lungo la Via Francigena, con partenza alle ore 21 dal Castello di Monteriggioni e arrivo ad Abbadia Isola, organizzata dalla Sezione CAI di Siena. Sabato 28 dicembre, alle ore 18.30, sarà la volta del Concerto di Natale “Swinging Xmas” nel Castello di Monteriggioni, in Piazza Roma, con un repertorio natalizio in chiave jazz, mentre martedì 31 dicembre Monteriggioni saluterà il 2019 e accoglierà il 2020 con il Capodanno Medievale nel Complesso monumentale di Abbadia Isola dalle ore 19.30, organizzato per la prima volta dall’Associazione L’Agresto con un banchetto a base di piatti medievali accompagnato da giocolieri, giullari, maghi e trampolieri. Per informazioni, è possibile consultare il sito www.medievalitaly.it, mentre per il noleggio dei costumi medievali è possibile contattare l’indirizzo mail info@agrestomonteriggioni.it. Il nuovo anno, poi, sarà salutato mercoledì 1° gennaio, alle ore 15.30 nel Castello di Monteriggioni sulle note della musica gospel con il gruppo JP & the Soul Voices.

Per informazioni sugli eventi del cartellone, tutti a ingresso libero a eccezione del Capodanno Medievale, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.