Monteriggioni: si presenta il candidato sindaco Frosini

Sabato a Castellina Scalo l’incontro aperto alla cittadinanza

MONTERIGGIONI. Entra nel vivo la campagna elettorale della coalizione di centrosinistra che sostiene la corsa di Andrea Frosini. Il candidato sostenuto da Pd, PSI, Comitato Leu/Perimolti, uniti in una coalizione aperta alle forze civiche del territorio, sarà presentato ufficialmente sabato prossimo, 13 aprile, al circolo Arci in via Berrettini a Castellina Scalo.

L’incontro, in programma alle 18.00 e aperto alla cittadinanza, sarà l’occasione per confrontarsi sulle prime proposte per il futuro del territorio di Monteriggioni insieme al candidato sindaco.

Dottore di ricerca in diritto pubblico, docente nell’ambito di corsi universitari ed extrauniversitari e consulente aziendale in materia di privacy, 45 anni, Andrea Frosini è giovane ma con esperienza amministrativa alle spalle. Il suo impegno per Monteriggioni si è concretizzato all’interno del Comune nelle ultime due legislature prima come consigliere e poi come vicesindaco.