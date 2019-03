Monteriggioni: sale la raccolta differenziata di carta e cartone

Nei prossimi giorni l’aumento degli svuotamenti dei cassonetti. Domani incontro a Uopini sul nuovo sistema

MONTERIGGIONI. Nei prossimi giorni sul territorio comunale di Monteriggioni è previsto, da parte di Sei Toscana, soggetto gestore della raccolta dei rifiuti, l’aumento del numero di svuotamenti settimanali dei cassonetti che accolgono carta e cartone. L’iniziativa è stata richiesta dal Comune a seguito dell’aumento della raccolta differenziata registrato con l’introduzione dei nuovi cassonetti ad accesso controllato e presto è previsto anche l’aumento degli svuotamenti per il multimateriale (vetro, alluminio e plastica).

L’amministrazione comunale di Monteriggioni ringrazia tutti coloro che stanno collaborando al funzionamento del nuovo sistema di raccolta, che sarà a pieno regime dal 1° aprile e che punta a essere sempre più attento alle esigenze dei cittadini e delle imprese per raggiungere l’obiettivo del 70 per cento di raccolta differenziata fissato dalle normative nazionali ed europee.

Incontri e consegna 6Card. Continuano, nel frattempo, gli incontri promossi dal Comune di Monteriggioni per illustrare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in collaborazione con Sei Toscana. Il prossimo appuntamento è in programma domani, giovedì 7 marzo, alle ore 21, a Uopini, presso gli impianti sportivi in via Carpella, 70. Nei giorni di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20, dalle ore 16 alle ore 20, e sabato 23 marzo, dalle ore 14 alle ore 18, è prevista la consegna delle 6Card a Quercegrossa attraverso lo sportello mobile di Sei Toscana che stazionerà presso gli impianti sportivi. Nei prossimi giorni, infine, partirà la consegna di sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici presso lo sportello Tari del Comune, riservata a chi ha già ritirato la 6Card.