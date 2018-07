Monteriggioni: riaperto il camminamento sud

Dissuasori di velocità a Santa Colomba

MONTERIGGIONI. Il camminamento sul lato sud della cinta muraria di Monteriggioni torna fruibile, mentre a Santa Colomba sono stati installati due dossi artificiali per migliorare la sicurezza stradale e pedonale. Sono i due interventi che il Comune di Monteriggioni ha completato nei giorni scorsi portando avanti alcuni impegni assunti all’inizio dell’anno.

Nuovo camminamento lato sud. “Il camminamento sul lato sud del Castello – spiega Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni – si era reso necessario per riqualificare e mettere in sicurezza il percorso e l’intervento ha portato alla sostituzione di tutte le travi in legno, con un investimento di circa 150 mila euro sostenuto da risorse proprie del Comune. Il percorso, che sarà inaugurato ufficialmente nei prossimi giorni, è già fruibile e offre ai visitatori la possibilità di vedere, insieme al camminamento sul lato nord, l’intero panorama che circonda la cinta muraria e di respirare la nostra storia”.

Sicurezza stradale e pedonale. “L’installazione dei dossi artificiali a Santa Colomba – aggiunge il sindaco – ha risposto, invece, alle richieste dei cittadini per rendere più sicura la circolazione che attraversa la frazione e la presenza dei pedoni lungo la strada. Interventi simili riguarderanno presto altre zone del territorio, a partire da Strove, Uopini e La Colonna, con nuove pavimentazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie”.