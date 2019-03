Monteriggioni: raccolta differenziata in crescita, grazie ai cittadini

Nel mese di febbraio +15 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Risultato di comunità raggiunto grazie a numerose iniziative messe in campo negli ultimi anni

MONTERIGGIONI. Segno positivo per la raccolta differenziata a Monteriggioni, che lo scorso febbraio è salita del 15 per cento rispetto al dato di febbraio 2018. Il trend conferma il dato riscontrato anche nel mese di gennaio, con un più 11 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I numeri, resi noti dal soggetto gestore Sei Toscana insieme all’amministrazione comunale, confermano la crescente sensibilità dei cittadini verso il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che prevede, dal 1° aprile, l’utilizzo dei cassonetti ad accesso controllato solo ed esclusivamente con la 6Card in tre fasi graduali divise per zone del territorio. A trainare il risultato nel trend positivo è il quartiere di Belverde, dove i rifiuti si conferiscono soltanto con la tessera 6Card già dallo scorso agosto, mentre nel resto del territorio comunale è in corso il cambio dei cassonetti che si completerà nelle prossime settimane con le zone mancanti a Badesse e Uopini.

La crescita della raccolta differenziata è un risultato di comunità raggiunto grazie allenumerose iniziative messe in campo dal Comune di Monteriggioni negli ultimi anni con la collaborazione di Sei Toscana, soggetto gestore nella raccolta dei rifiuti. Fra le principali si ricordano i punti di raccolta per l’olio esausto; le raccolte punti per incentivare i cittadini nella corretta gestione dei rifiuti con il progetto EcoPunti che riprenderà nelle prossime settimane; due centri di raccolta; le Case dell’Acqua per ridurre la presenza di plastica nell’ambiente; due cassonetti per la raccolta di RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; due eco-compattatori per la raccolta differenziata di PET e alluminio nella frazione di Castellina Scalo e a La Tognazza e cassonetti ad acceso controllato su tutto il territorio comunale per la carta, i rifiuti organici e quelli indifferenziati attraverso il sistema di quantificazione a calotta. L’obiettivo primario del Comune di Monteriggioni è quello di giungere, entro il 2020, alla “tariffa puntuale”, con una ripartizione di bonus e malus rispetto alla tariffa tra chi raggiunge gli obiettivi di raccolta differenziata. In questo contesto, la 6Card porta un immediato beneficio per tutto il comune non solo nella raccolta differenziata, ma soprattutto nell’identificare utenti irregolari e abusivi tra le utenze domestiche e non, ampliando il numero di contribuenti rispetto al tributo.

L’apertura dei cassonetti soltanto con la 6Card partirà da lunedì 1° aprile ad Abbadia Isola, Strove, Castellina Scalo, Basciano e nella zona del Castello di Monteriggioni. Da mercoledì 1° maggio la chiusura sarà estesa a San Martino, Tognazza, Fornacelle, Quercegrossa e Montarioso, prima di completare con l’accesso soltanto tramite 6Card a Badesse, Uopini, Ceppo, Pian del Casone, Santa Colomba da sabato 1° giugno. I cittadini che ancora non hanno ritirato la 6Card possono richiederla presso lo sportello Tari del Comune di Monteriggioni oppure presso l’Ufficio Ambiente.