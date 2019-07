Monteriggioni: pronti i fondi per il viadotto di Monsindoli

Castello Monteriggioni - foto Luca Betti

MONTERIGGIONI. “Grazie al lavoro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, sono pronti 12 miliardi e mezzo che saranno destinati alle nuove opere viarie e alla manutenzione di ponti, viadotti e gallerie. Per quanto riguarda la Toscana sono pronti i fondi per il completamento dei lavori nel tratto che interessa il viadotto Monsindoli, con lo svincolo di Monteroni d’Arbia nord, in corrispondenza dell’inizio del 2°lotto della ex Strada statale n.2 Cassia. L’appalto della Provincia è stato risolto e in questo modo consentiamo il completamento dei lavori, che risultano parzialmente eseguiti. Sono queste le opere utili e prioritarie per il Paese, che migliorano anche la qualità della vita di tutti i cittadini”, così in una nota i deputati toscani alla Camera del MoVimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi e Luca Migliorino, commentando l’ok del Cipe all’aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma Anas 2017-2020.