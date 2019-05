Monteriggioni: presentato il simbolo “Per Giardini sindaco”

Giardini con il simbolo elettorale

MONTERIGGIONI. Il candidato sindaco per Monteriggioni, Moreno Giardini, del Centrodestra Unito, con la senatrice Tiziana Nisini e i candidati consiglieri Antonio Di Marco, Matteo Salvini, Luciano Ferrante, Simona Sanna, Marco Mugnaini, Carlo Pasqui, Tatiana Tognaccini, Enrico Ragnini, Pina Tella, Guido Guerrini, Concettina Graziadio e Alessandro Giunti, hanno presentato con il simbolo “PER GIARDINI SINDACO” il programma per la corsa alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

Monteriggioni è un territorio con un rilevante patrimonio paesaggistico, agricolo, culturale e storico, risorse, queste, che non sono mai state adeguatamente valorizzate ed utilizzate, afferma Giardini. Pertanto, disponendo di tale irrinunciabile ricchezza è importante metterla a frutto nell’interesse esclusivo dell’intera comunità, incentivando il già presente flusso turistico i cui benefici economici e promozione per il territorio sono sotto gli occhi e alla portata di tutti.

Il programma presentato non vuole essere e non sarà il “solito elenco” di un numero indefinito e indefinibile di punti programmatici dove si promette tutto e di più sul fattibile, lo sperabile e l’impossibile.

Un programma essenziale di tredici punti, di azioni volte a dare ai cittadini di Monteriggioni, una qualità di vita sicuramente prevalente ed un impulso decisivo per un miglior sviluppo e valorizzazione del territorio in termini occupazionali ed economici, che comprendano tematiche di grande importanza, quali: il supporto sociale per le fasce più debole; dare una percezione di sicurezza tangibile che raggiunga i più piccoli insediamenti rurali; valorizzazione dei lavori pubblici e mappatura costante delle manutenzioni, dalle più piccole a quelle di più elevata importanza; uno sviluppo del territorio, in termini turistici, con una visione integrata tra eventi, cultura e sport; l’urbanistica e l’assetto territoriale; efficienza e trasparenza; sport; servizi da partecipate; l’essere donna; fare impresa e, solo per ultimo in ordine di elencazione, il commercio, ritenuto motrice insostituibile dell’intero territorio.

In questo mese sono stati programmati incontri con la cittadinanza, sono stati organizzati eventi per momenti di confronto affinché si possa avere, in maniera dettagliata, una programmazione omogenea da condividere e realizzare progetti concreti, necessari per dare al cittadino senso di appartenenza al territorio.