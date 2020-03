Monteriggioni: plauso a Fises per il sostegno alle imprese del territorio senese

Il sindaco, Andrea Frosini: “Lo stanziamento di ulteriori risorse è importante per affrontare questa emergenza”

MONTERIGGIONI. “Condivido e apprezzo l’intervento della Fises, Finanziaria Senese di Sviluppo a sostegno delle imprese del nostro territorio in questo momento di crisi e di emergenza non solo sanitaria ma anche economica. Lo stanziamento di ulteriori risorse che portano a quattro milioni di euro il plafond di Fises dedicato alle imprese della provincia di Siena è un segnale più che positivo che sicuramente potrà aiutare molte piccole aziende anche sul territorio di Monteriggioni”. Con queste parole il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, commenta l’iniziativa promossa da Fises con misure vicine alle imprese del territorio senese messe in difficoltà dalla situazione generale legata al Covid-19 (Coronavirus).

“Rivolgo un plauso alla Finanziaria Senese di Sviluppo per l’operazione effettuata – continua il primo cittadino di Monteriggioni – Interventi come questo sono da prendere come esempio e devono essere promossi per sostenere e rimettere in moto l’economia appena sarà possibile uscire da questa fase di emergenza”.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative promosse da Fises, si ricorda che è possibile consultare il sito internet www.fises.it.