Monteriggioni: nuovi investimenti e servizi sul territorio

Approvate in consiglio comunale variazioni al bilancio di previsione per il 2019 per interventi su mobilità, arredo urbano e aree verdi

MONTERIGGIONI. Ammontano a circa 178 mila euro le risorse stanziate dal Comune di Monteriggioni per investimenti sul territorio e sui servizi rivolti ai cittadini attraverso alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2019 approvate nei giorni scorsi dal consiglio comunale. Nel corso della seduta, sono stati approvati anche il regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Erp; una revisione del regolamento per l’imposta di soggiorno; la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Monteriggioni e Monterotondo Marittimo e le integrazioni al conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma per il 2019.

Investimenti, servizi e imposta di soggiorno. Le risorse messe a disposizione con le variazioni al bilancio di previsione 2019 andranno a sostenere investimenti per migliorare la mobilità, compresa quella sostenibile, l’arredo urbano e le aree verdi e permetteranno di introdurre il servizio di trasporto pomeridiano per gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Monteriggioni che svolgono lezioni nel pomeriggio. Nello specifico, entro i prossimi mesi sono previsti il completamento del progetto Mosaico con la sostituzione e lo spostamento delle biciclette elettriche da La Tognazza ad Abbadia Isola e dal parcheggio vicino al Municipio a quello sotto il Castello di Monteriggioni, per rendere più fruibile il servizio di noleggio, e la sostituzione delle biciclette elettriche a Castellina Scalo; la manutenzione di alcune aree gioco con l’installazione di nuovi giochi per bambini già acquistati dalle precedenti amministrazioni comunali ma in attesa di sistemazione e messa in sicurezza; il potenziamento dell’illuminazione pubblica nella zona de La Colonna e Pian del Casone; il miglioramento della sicurezza stradale con l’acquisto e il montaggio di dossi e il ripristino del semaforo a Le Badesse; l’acquisto di pensiline per le fermate degli autobus ad Abbadia Isola e in località Rinfusola; la sostituzione della colonna e dei sensori all’ingresso del parcheggio area camper nei pressi del Castello di Monteriggioni; la manutenzione delle staccionate a Fornacelle, Quercegrossa, Castellina Scalo e in località Vignaglia; l’acquisto e l’installazione della rete per il campo di calcetto a Belverde e il servizio di potatura delle piante, ancora a Belverde. A queste risorse si uniscono circa 20 mila euro che andranno a integrare il finanziamento regionale per la realizzazione di un percorso pedonale a Castellina Scalo. Le variazioni al bilancio di previsione sono state approvate con il voto favorevole di tutti consiglieri dei gruppi consiliari – Centro Sinistra per Monteriggioni, Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco e Per Giardini Sindaco – e l’astensione di Fabio Lattanzio, consigliere di Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco.

Imposta di soggiorno. Ancora sul fronte finanziario, il consiglio comunale ha varato anche una revisione del regolamento sull’imposta di soggiorno che prevede la stipula di convenzioni con intermediari di affitti turistici, quali Airbnb, impegnandoli a riscuotere e versare al Comune l’imposta di soggiorno prevista, evitandone la possibile dispersione. L’atto è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi consiliari Centro Sinistra per Monteriggioni e Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco e contrario del gruppo consiliare Per Giardini Sindaco.

Regolamento Erp. Il consiglio comunale ha dato via libera anche al regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Erp, seguendo le indicazioni contenute nella nuova legge regionale numero 2/2019 che prevede la possibilità per i Comuni di indire bandi per l’assegnazione degli alloggi anche in forma associata. Il regolamento è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi Centro Sinistra per Monteriggioni e Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco. Contrario il voto del gruppo consiliare Per Giardini Sindaco, che ha richiesto di introdurre tra i requisiti previsti dal regolamento, per i cittadini extracomunitari, la presentazione di una certificazione delle autorità del Paese di origine che attesti il fatto che non posseggono proprietà immobiliari nello stesso Paese da cui provengono. Una modifica al regolamento che i gruppi consiliari Centro Sinistra per Monteriggioni e Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco hanno respinto per non appesantire l’iter burocratico ed evitare il mancato accesso al bando da parte di eventuali richiedenti residenti in Paesi che non sono in grado di fornire tutta la documentazione richiesta.