Monteriggioni: meno burocrazia con lo Sportello Unico Edilizia Telematico

Il portale, operativo dal 1° gennaio 2019, sarà presentato mercoledì 19 dicembre ad Abbadia Isola

MONTERIGGIONI. Il Comune di Monteriggioni continua a investire nella semplificazione burocratica. Mercoledì 19 dicembre, alle ore 15, il Complesso monumentale di Abbadia Isola ospiterà la presentazione dello Sportello Unico Edilizia Telematico, SUET, portale informatico che sarà operativo dal 1° gennaio 2019 per agevolare tecnici, professionisti e semplici cittadini nella presentazione di pratiche edilizie relative a interventi sul territorio del Comune di Monteriggioni e nella gestione telematica dei procedimenti. L’incontro è aperto a tutti coloro che vorranno approfondire il funzionamento e le opportunità del nuovo portale in termini di snellimento burocratico.

Il portale, che sarà raggiungibile attraverso la home page del sito internet del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it, conterrà la modulistica per attivare, con modelli ministeriali unificati, le procedure previste dalla normativa della Regione Toscana, quali Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (SCIA), Permesso di Costruire (PDC), Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e Comunicazione di inizio lavori (CIL). Attraverso il portale, inoltre, sarà possibile seguire l’iter dei procedimenti in corso e monitorare le diverse fasi.

“L’attivazione del SUET – afferma Andrea Frosini, vicesindaco e assessore all’urbanistica di Monteriggioni – rappresenta un passo in avanti importante per l’efficientamento dei servizi e per la semplificazione burocratica delle pratiche edilizie, allineando il nostro Comune con altre realtà virtuose che hanno già adottato questo strumento. Il nuovo portale sarà accessibile sia da parte di tecnici e professionisti sia da semplici cittadini e permetterà di monitorare lo stato dei procedimenti anche senza recarsi negli uffici comunali, rendendo, così, più agevole il rapporto fra pubblica amministrazione e utenti”.

Informazione. Le pratiche edilizie presentate prima del 1° gennaio 2019 e attualmente in corso, dovranno essere concluse in modalità cartacea. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2019, inoltre, al fine di adeguarsi alla nuova procedura, le pratiche edilizie potranno essere presentate anche in forma cartacea, in alternativa alla modalità telematica.