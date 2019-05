Monteriggioni: iscrizioni aperte ai nidi d’infanzia comunali  

Domande fino al 4 giugno. Nei giorni scorsi buona valutazione del servizio dalla Regione Toscana

MONTERIGGIONI. Iscrizioni aperte per l’anno pedagogico 2019-2020 ai nidi d’infanzia comunali presenti sul territorio di Monteriggioni: Il Cucciolo di Castellina Scalo, Merysol e Merysol Primi Passi di San Martino. Le domande possono essere presentate fino al 4 giugno da persone residenti nel Comune soltanto in modalità telematica, accedendo ai servizi scolastici dell’Area servizi on line del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it. A partire da lunedì 13 maggio, presso il Centro Lettura di Castellina Scalo in Via Berrettini 78, sarà disponibile anche un servizio di supporto per effettuare la registrazione on line della domanda di accesso ai nidi d’infanzia, con possibilità di usufruirne tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle ore 17 alle ore 19.

Indagine sulla qualità del servizio. Nei giorni scorsi, inoltre, la Regione Toscana ha diffuso i risultati di un’indagine qualitativa svolta nell’anno educativo 2017-2018 per valutare il sistema dei servizi educativi per l’infanzia sul territorio regionale, dove le strutture di Monteriggioni si collocano con un buon riscontro. L’iniziativa è stata realizzata attraverso un questionario di valutazione compilato da due rilevatori – uno incaricato dal Centro Regionale e l’altro individuato dal coordinamento zonale – che hanno visitato tutte le strutture e i servizi tenendo conto dei diversi criteri fissati dall’indagine: organizzazione degli spazi di accoglienza e attività dei piccoli utenti, spazi per le insegnanti, arredi, materiali, organizzazione e programmazione del servizio pedagogico, relazioni con famiglie e altri servizi del territorio. Nella scala di valori da 1, equivalente a critico, a 5, pari a ottimo, gli asili nido Il Cucciolo di Castellina Scalo e Merysol Primi Passi di San Martino hanno registrato una media fra 3,08 e 4,8, confermando l’impegno portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale per offrire ai bambini e alle famiglie un servizio attento alle esigenze degli utenti che conta anche sulla certificazione di qualità per i servizi di mensa e trasporto scolastico rinnovata ogni due anni con verifica degli enti preposti dallo Stato.