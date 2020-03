Monteriggioni: in arrivo risorse dalla Regione Toscana per nuove telecamere

Arrivano a 146 gli occhi elettronici sul territorio. Il sindaco, Andrea Frosini: “Potenziato il sistema di videosorveglianza a tutela della comunità e della viabilità”

MONTERIGGIONI. Ammontano a circa 17.700 mila euro le risorse in arrivo dalla Regione Toscana per potenziare il sistema di videosorveglianza sul territorio di Monteriggioni, intercettate grazie alla partecipazione dell’amministrazione comunale al recente bando sulla sicurezza urbana. I fondi saranno integrati da risorse proprie del Comune per circa 7.500 euro, con un investimento complessivo di circa 25.200 euro che renderà possibile installare 18 nuove telecamere e portare a 146 gli occhi elettronici accesi su tutto il territorio comunale. Al momento, infatti, sono già operative 119 telecamere e altre 9 sono in corso di installazione.

“Le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana con il bando sulla sicurezza urbana sono arrivate a Monteriggioni – afferma il sindaco, Andrea Frosini – grazie a un lavoro di squadra che ha impegnato giunta e uffici comunali nella definizione di un progetto idoneo a essere finanziato. Le nuove telecamere aumenteranno il monitoraggio in punti strategici quali scuole, spazi pubblici e arterie principali e rafforzeranno il controllo dei veicoli in transito grazie alla rilevazione delle targhe attiva su alcune apparecchiature. La loro presenza – conclude il primo cittadino di Monteriggioni – sarà un ulteriore supporto per il lavoro quotidiano della Polizia municipale e delle forze dell’ordine, a cui va sempre il mio ringraziamento, e sarà anche un deterrente contro eventuali azioni vandaliche a tutela del patrimonio”.

Le 18 nuove telecamere saranno installate a Fungaia, Uopini, La Ripa (sulla SR222 Chiantigiana), sulla pista ciclabile a La Tognazza, al Costone e nel parco di Castellina Scalo e ai magazzini in via V. Gianni, ancora a Castellina Scalo. Le 119 apparecchiature già operative, di cui 41 permettono la rilevazione dei veicoli in transito, si trovano a Uopini, Tognazza, San Martino, Fornacelle, nel Castello di Monteriggioni, presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, in località La Colonna, Abbadia Isola, Strove, Scorgiano, Acquaviva, Pian del Casone, in diversi punti a Castellina Scalo, Badesse, Basciano, in località Miniera, Lornano, in località Etrusco, Quercegrossa, Montarioso, Belverde, Montecelso, al parcheggio presso il Castello di Monteriggioni, al parcheggio Cipressino, presso l’area camper, allo svincolo Siena Nord del raccordo autostradale Siena-Firenze, presso il locale Vanilla, alla stazione ferroviaria di Castellina Scalo, in località Vignaglia, a Il Ceppo e in località Rigoni. Sono, inoltre, già state finanziate e in corso di installazione 9 telecamere, di cui una con rilevazione targhe, con posizionamento a Santa Colomba, La Colonna, Abbadia Isola, Basciano, Colombaio, Fornace e nel Castello di Monteriggioni.