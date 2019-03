Monteriggioni: i leghisti chiedono chiarezza sulle fogne di Via Montecelso

Nel caso l’amministrazione sostenesse che la fognatura non è di sua proprietà vorremmo capire se siano stati scomputati comunque gli oneri di urbanizzazione ai costruttori

MONTERIGGIONI – Moreno Giardini / Leonardo Casaletti (LEGA) : “Sulla vicenda della fognatura di Via Montecelso a Monteriggioni e della relativa ordinanza, di cui alcuni cittadini ci hanno riferito presso i nostri gazebo di punto di ascolto, sussistono delle cose che non ci sono chiare. Per questo abbiamo deciso tramite Casaletti, attuale Consigliere comunale, di presentare una interrogazione al Sindaco. La vicenda ha inizio con una ordinanza, la numero 72 del 10 agosto 2016 ove si ordina il ripristino del corretto smaltimento della fognatura ai proprietari degli immobili posti in via Montecelso n. 2,4/12, 13, 14/16, 15, 19 e 20 nel Comune di Monteriggioni.