Monteriggioni: danni a nuova staccionata in poche ore

Il sindaco Senesi: “A lavoro con le forze dell’ordine per individuare responsabili di un danno al patrimonio pubblico”

MONTERIGGIONI. Il Comune di Monteriggioni è a lavoro per individuare i responsabili del danno alla staccionata in legno installata pochi giorni fa nella zona vicino alla nuova rotonda di Castellina Scalo, lungo la SR2 Cassia. “La nuova struttura – afferma il sindaco, Raffaella Senesi – è stata collocata giovedì e venerdì scorso e rovinata poche ore dopo. Il danno colpisce il patrimonio pubblico e il valore di beni che appartengono a tutti e come tali devono essere tutelati e rispettati. Insieme alle forze dell’ordine – conclude il primo cittadino – siamo a lavoro per individuare i responsabili, utilizzando anche le telecamere attive sul territorio comunale”.