Monteriggioni: dal 21 novembre potenziato il trasporto scolastico

Interessate le linee 527 e 121 che partono dalla scuola “Dante Alighieri”, con nuove corse pomeridiane

MONTERIGGIONI. Da giovedì 21 novembre sarà potenziato il trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Monteriggioni. Il nuovo servizio, garantito da Tiemme con risorse in arrivo dal Comune di Monteriggioni integrate da Provincia di Siena e Regione Toscana, interesserà le linee 527 e 121 dedicate all’entrata e all’uscita degli studenti, è prevista inoltre l’attivazione di corse pomeridiane nei giorni di martedì e giovedì, in occasione dei rientri degli alunni per le attività didattiche.

“Il potenziamento del servizio di trasporto pubblico che ci permette di incrementare l’offerta del trasporto scolastico – afferma Diana Nisi, assessore all’istruzione del Comune di Monteriggioni – è stato richiesto dal nostro Comune con la compartecipazione della Provincia di Siena e della Regione Toscana. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla fascia pomeridiana, per la quale finora non era previsto alcun servizio nonostante, già dallo scorso anno scolastico, il dirigente scolastico avesse attivato un’offerta formativa che prevede per gli alunni della scuola secondaria di primo grado ‘Dante Alighieri’, la possibilità di scegliere fra un piano didattico tradizionale, andando a scuola il sabato, oppure due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì, rimanendo il sabato a casa con la famiglia. Ringrazio Tiemme, la Provincia di Siena e la Regione Toscana per la disponibilità e la collaborazione, che hanno portato a dare un servizio migliore e più puntuale agli utenti e alle loro famiglie”.