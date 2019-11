Monteriggioni: consegnate le prime borracce #AcquadiCasaMia

MONTERIGGIONI. E’ iniziata questa mattina, venerdì 22 novembre dalla scuola primaria “Gianni Rodari” di Castellina Scalo la consegna delle borracce agli alunni delle scuole di Monteriggioni per il progetto #AcquadiCasaMia, promosso da Acquedotto del Fiora e dai Comuni che ne sono membri. Le borracce sono state consegnate da Diana Nisi, assessore all’istruzione e all’ambiente di Monteriggioni e dallo staff di presidenza di Acquedotto del Fiora. L’iniziativa sarà estesa nelle prossime settimane anche alla scuola primaria “Don Milani” di San Martino.

“Il Comune di Monteriggioni – afferma Diana Nisi, assessore all’istruzione e all’ambiente di Monteriggioni – ha sostenuto fin dall’inizio con convinzione il progetto #AcquadiCasaMia di Acquedotto del Fiora, che sta portando nelle scuole primarie dei Comuni delle province di Grosseto e Siena circa 5mila borracce #Bestwater, tante quanti sono i bambini coinvolti nel progetto di educazione ambientale e di riduzione della plastica e degli sprechi. Nelle classi che hanno aderito al progetto, inoltre, verrà appeso un manifesto che ricorda le buone pratiche per rispettare l’ambiente e saranno portate avanti altre iniziative di sensibilizzazione rivolte sia agli alunni che alle loro famiglie. L’amministrazione comunale di Monteriggioni ringrazia Acquedotto del Fiora per questa iniziativa, che continuerà nelle prossime settimane sul nostro territorio con la consegna delle borracce nelle altre scuole primarie del nostro territorio e che punta a promuovere una crescente coscienza ambientale in tutti i cittadini, partendo dai più piccoli”.