Monteriggioni: cittadini sempre più attenti all’ambiente con la 6Card

La tessera, utilizzata già per gli eco-compattatori, sarà presto indispensabile per altri conferimenti

MONTERIGGIONI. La sensibilizzazione dei cittadini verso la raccolta differenziata e il sistema di premialità adottato dal Comune di Monteriggioni passano sempre di più dalla tessera 6Card, che sarà indispensabile, dai prossimi mesi, per conferire i rifiuti ai cassonetti intelligenti pronti a sostituire i contenitori attuali. A partire dalle prossime settimane, inoltre, la 6Card potrà essere esibita dai cittadini in sostituzione del documento d’identità per accedere al centro di raccolta di Pian del Casone, aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14 alle ore 18; martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

La 6Card viene già utilizzata per i due eco-compattatori installati a Castellina Scalo per il conferimento di alluminio e plastica, dotati di un dispositivo che riconosce l’utente e associa ogni conferimento di rifiuti all’utenza Tari per premiare i cittadini più virtuosi e più attenti all’ambiente. Questo sistema consentirà, prossimamente, di introdurre una tariffazione puntuale legata all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.

Informazioni. La 6Card può essere prenotata all’Ufficio Ambiente e all’Ufficio Anagrafe del Comune di Monteriggioni negli orari di apertura al pubblico, consultabili sul sito del Comune,www.comune.monteriggioni.si.it. La tessera, inoltre, può essere richiesta allo Sportello di Sei Toscana per la gestione della bolletta dei rifiuti, attivo presso il Comune di Monteriggioni, in via Cassia nord, ogni martedì dalle ore 14 alle ore 18; scaricando il modulo presente sul sito del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it, oppure inviando un’e-mail agli indirizzimazzini@comune.monteriggioni.si.it e bollettarifiuti@seitoscana.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare anche i numeri 0577-306620 oppure 0577-306621.