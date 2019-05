Monteriggioni: aperti i bandi per contributi affitto e acqua

Possibilità di presentare le domande fino al 6 giugno per il servizio idrico e fino al 20 giugno per gli affitti

MONTERIGGIONI. Il Comune di Monteriggioni ha pubblicato nei giorni scorsi i bandi per accedere alle agevolazioni tariffarie sul pagamento del servizio idrico, con scadenza giovedì 6 giugno, e ai contributi a integrazione dei canoni di locazione, con scadenza giovedì 20 giugno.

Servizio idrico. Le domande possono essere presentate esclusivamente per l’abitazione di residenza da cittadini con ISEE del nucleo familiare non superiore a 15 mila euro e valido fino al 31 dicembre 2019. Il limite è innalzato a 20 mila euro in caso di famiglie con almeno quattro figli a carico. Le domande possono essere presentate presso l’Ufficio protocollo del Comune di Monteriggioni, aperto ogni lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11, martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.45; presso il Centro di lettura di Castellina Scalo in via Berrettini 78, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, oppure spedite tramite raccomandata postale A/R all’indirizzo Comune di Monteriggioni, via Cassia Nord, 150, 53035 Monteriggioni.

Contributi canoni locazione. Le domande per accedere ai contributi a integrazione dei canoni di locazione, sostenuti da risorse stanziate dalla Regione Toscana e dall’amministrazione comunale, possono essere presentate da cittadini residenti sul territorio di Monteriggioni. Tra i requisiti è richiesta la presenza del contratto di locazione corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e un valore ISE in corso di validità non superiore a 28.634,36 euro.

Informazioni. I bandi, le domande e la modulistica necessaria per accedere alle due forme di contributi sono disponibili sul sito www.comune.monteriggioni.si.it. Per ricevere assistenza nella compilazione delle domande, è possibile rivolgersi al servizio Bottega della Salute attivo presso il Centro Lettura “Giada Macinai” a Castellina Scalo, in via Berrettini 78, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.