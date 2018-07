Monteriggioni: al via il restauro della Porta Romea con Art Bonus

Intervento sostenuto da cittadini e imprese del territorio con iniziativa del Mibact per il patrimonio italiano

MONTERIGGIONI. Ha preso il via nei giorni scorsi l’intervento di restauro della Porta Romea, uno degli accessi al Castello di Monteriggioni, che conterà, in parte, su contributi in arrivo dal territorio attraverso il progetto Art Bonus. L’iniziativa, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali per stimolare la partecipazione di cittadini e imprese alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano usufruendo di un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo donato, ha permesso di raccogliere circa 70 mila euro che, integrati da risorse regionali, sosterranno i lavori per un investimento complessivo di circa 300 mila euro.

“La Porta Franca o Romea – afferma Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni – è l’accesso più importante al nostro Castello, insieme alla Porta di Ponente che guarda l’altra direttrice della Via Francigena. Il restauro valorizzerà la storia di questa porta e di tutta la cinta muraria. Ringrazio sentitamente, insieme a tutta l’amministrazione comunale, i contribuenti che hanno voluto sostenere questo intervento attraverso il progetto Art Bonus, dalle imprese del territorio ai semplici cittadini, confermando l’affetto per il nostro patrimonio e la volontà di farlo conoscere e promuovere sempre di più”.

Le imprese che hanno sostenuto il restauro della Porta Romea con il progetto Art Bonus, insieme a semplici cittadini, sono: Ge.A.L. Spa, Italcave Srl, Siderurgica Fiorentina Spa, Visia Imaging, Corima Srl­ Marchesini Group Spa, Sielna Spa, Soluzioni Srl, Amadori Spa e Sardelli Lorenzo Srl, Vasco Valeri.