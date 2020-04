Monteriggioni: al via la distribuzione delle mascherine

Impegnati carabinieri e associazioni di Protezione Civile. Il sindaco Andrea Frosini: “In arrivo 2 dispositivi per ogni residente”

MONTERIGGIONI. Prende il via da oggi, mercoledì 8 aprile, la distribuzione a Monteriggioni delle mascherine ricevute dalla Regione Toscana per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 (Coronavirus). I dispositivi saranno distribuiti su tutto il territorio con il supporto dell’Arma dei Carabinieri e delle associazioni di protezione civile che le depositeranno nelle cassette postali.

La distribuzione. “Il Comune di Monteriggioni – spiega il sindaco, Andrea Frosini – ha ricevuto 22.100 mascherine dalla Regione Toscana e, vista la nostra popolazione di 10.033 abitanti, distribuiremo due mascherine a ogni residente nel rispetto dell’ordinanza regionale secondo la quale ciascun Comune deve provvedere a consegnare i dispositivi ai nuclei familiari ‘ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti’. Da questa mattina – aggiunge Frosini – gli operatori incaricati e l’Arma dei Carabinieri, che ringrazio sentitamente per la disponibilità mostrata, stanno distribuendo i dispositivi. Tenendo conto di un territorio vasto e frazionato come il nostro, ci vorrà qualche giorno per consegnare le mascherine a tutti”.

Per ulteriori informazioni e per segnalazioni sulla consegna delle mascherine, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica maroni@comune.monteriggioni.si.it oppure chiamare il numero 0577-306602.