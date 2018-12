Monteriggioni: al via i lavori per ripristinare la frana sulla Sp119 “delle Badesse”

L’intervento sarà portato avanti dalla Provincia, su progetto definito insieme al Comune di Monteriggioni

MONTERIGGIONI. Prenderanno il via domani, mercoledì 19 dicembre i lavori per il ripristino della frana lungo la Sp119 “delle Badesse” verificatasi nel 2015 nel tratto fra Uopini e Badesse, nel comune di Monteriggioni. L’intervento sarà portato avanti dall’amministrazione provinciale di Siena, ente competente sull’arteria, e conterà su un investimento di circa 220 mila euro e un progetto definito internamente dai tecnici della Provincia di Siena con il supporto dell’amministrazione comunale di Monteriggioni. I lavori non prevedono la chiusura della strada, su cui sarà mantenuto il senso unico alternato fino al termine dell’intervento.

I lavori prevedono la sistemazione della frana al km 1+050 lungo la Sp119 “delle Badesse” con la realizzazione di un terrapieno di sostegno in terra armata fondato su una paratia di pali trivellati e la ricostruzione del corpo stradale, insieme al ripristino del guard rail in acciaio e delle pertinenze stradali franate. La tecnica delle terre rinforzate scelta per l’intervento permetterà, in particolare, di armonizzare l’opera con il contesto paesaggistico circostante grazie al suo intero rivestimento con tappeto erboso.

“Il Comune di Monteriggioni e la comunità locale – afferma il sindaco, Raffaella Senesi – attendono da tempo il ripristino di questa frana, che ha creato disagi alla viabilità nella zona. L’auspicio è che adesso, dopo le difficoltà dovute anche alla situazione delle Province, l’intervento possa essere portato avanti nei tempi previsti”.

“Da neo presidente della Provincia di Siena – dichiara Silvio Franceschelli, alla guida dell’amministrazione provinciale da pochi mesi – non posso che fare mio l’augurio del sindaco di Monteriggioni. Ho già preso in carico la situazione delle strade e delle scuole sul territorio provinciale e credo che i tecnici si stiano impegnando al massimo, considerate le ridotte risorse a nostra disposizione, per dare risposte effettive ed efficaci a tutti i territori”.