Monteriggioni al 65,70% di raccolta differenziata

Lattanzio: "Frutto di una scelta coraggiosa intrapresa"

Castello Monteriggioni - foto Luca Betti

MONTERIGGIONI. Aumenta la raccolta differenziata nel primo semestre del 2019 in tutto l’ATO Toscana Sud , soprattutto nei comuni che hanno introdotto i sistemi ad accesso controllato. Ne è un esempio il comune di Monteriggioni che con il suo 65,70 l% registra un aumento di circa 16 punti percentuali per lo stesso periodo dello scorso anno. Un fatto positivo, frutto di una scelta coraggiosa intrapresa, soprattutto se si considera che siamo ad un passo dal 70%, soglia minima della raccolta differenziata stabilita dalla Regione Toscana entro il 2020.

UN DATO DOPPIAMENTE POSITIVO. In primo luogo abbiamo realizzato con il gestore SEI Toscana il più grande investimento economico che sia stato realizzato nella storia del nostro comune, attraverso un’attenta programmazione, senza aumentare le tariffe, ma con una riduzione delle stesse di circa il 15% dal tra il 2014 ed il 2019. Stiamo ottenendo un risultato pari al dato ottenuto nei comuni che hanno introdotto il porta a porta, ma senza introdurre questo sistema, perchè i cittadini ci chiedevano di scegliere altre strade che fossero meno penetranti nella quotidianità della famiglie ed imprese. Allo stesso tempo abbiamo anche introdotto un sistema che consente di applicare, dopo la prima sperimentazione, la tariffa puntuale dei rifiuti, ripartendo i parametri di tariffazione anche in base alla capacità di fare la differenziata e di raggiungere gli obiettivi minimi fissati dalla legge.

Non disperdiamo questo grande risultato. Ora tocca alla nuova amministrazione, che ha ereditato un risultato eccellente, e con esso un progetto dettagliato nei costi, grazie alla definizione di costi standard, e nei tempi, grazie ad un attento cronoprogramma che prevede tempi certi per tutte le frazioni, servizi e strumenti per i cittadini e le imprese in base alle loro esigenze. Tutto con la stessa funzionalità e doppia ambizione: raggiungere gli obiettivi di raccolta, e per questo come si vede ci siamo quasi, e dare una nuova tariffa al comune. Siamo nelle condizioni di partecipare anche al nuovo bando europeo per la tariffa puntuale e spero che Monteriggioni si candidi per questo. Per dirla con le parole dell’attuale maggioranza , nostri ex alleati , la “buona strada “ è stata già intrapresa, ora speriamo “non si perda la strada”

Fabio Lattanzio

consigliere comunale

già assessore all’ambiente di Monteriggioni e coordinatore delle AOR di ATO Toscana Sud.