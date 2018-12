Monteriggioni: affidati i lavori per riaprire il Centro di raccolta a Badesse

L’intervento metterà a disposizione una struttura più moderna. Nel frattempo, rimane operativa la struttura in Pian del Casone

MONTERIGGIONI. Sono stati affidati nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Monteriggioni, secondo le procedure indicate da ATO Toscana Sud, i lavori per la sistemazione e la riapertura del Centro di raccolta dei rifiuti a Badesse, gestito da SEI Toscana. La struttura era stata chiusa al pubblico nell’aprile 2017 per consentire i lavori di adeguamento, il cui avvio ha subito alcuni ritardi. Una volta conclusi i lavori, il cui investimento ammonta quasi a 100 mila euro, i cittadini di Monteriggioni avranno a disposizione una struttura più moderna e fruibile che andrà a integrare e a completare il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale e dai suoi cittadini per garantire una corretta e virtuosa gestione dei rifiuti.

In attesa della riapertura del Centro di raccolta di Badesse, continuerà a essere operativa la struttura analoga presente in località Pian del Casone, aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 14 alle ore 18; il martedì e il giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si ricorda, inoltre, che Sei Toscana mette a disposizione dei cittadini il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, prenotando il servizio on line, attraverso il sito www.seitoscana.it oppure scrivendo all’indirizzo e-mail ingombranti@seitoscana.it.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.seitoscana.it oppure chiamare il numero verde 800 127484.