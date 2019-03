Monteriggioni: 6Card valida anche nelle aree confinanti di Siena

Accordo fra i due Comuni per favorire la funzionalità del nuovo sistema di raccolta differenziata

MONTERIGGIONI. Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale di Siena, i cittadini residenti nel Comune di Monteriggioni in aree confinanti con il Comune di Siena, potranno utilizzare i cassonetti collocati dall’amministrazione senese utilizzando la 6Card rilasciata da Monteriggioni. L’iniziativa, resa possibile dall’accordo raggiunto fra i due Comuni, riguarda, in particolare, i cittadini residenti in Strada Cassia Nord, Strada di Castellina in Chianti, Strada del Pian del Lago, per i numeri civici dispari da 1 a 5, in Strada di Vagliagli e in Strada di Ficareto, per i numeri civici pari da 2 a 18.

“Grazie all’accordo raggiunto con il Comune di Siena, che ringrazio per la disponibilità – afferma Fabio Lattanzio, assessore all’ambiente di Monteriggioni – i nostri cittadini residenti in aree confinanti con Siena avranno la possibilità di effettuare la raccolta differenziata e di utilizzare i cassonetti ad accesso controllato senza alcuna differenza rispetto al resto del territorio comunale. Una decisione che rafforza l’impegno per favorire la funzionalità del nuovo sistema di raccolta differenziata e che trova un esempio analogo nell’opportunità prevista per i cittadini residenti a Quercegrossa, che possono utilizzare sia i cassonetti sul territorio di Monteriggioni che quelli sul lato di CaStelnuovo Berardenga”.