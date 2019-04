Montepulciano: sala gremita per Angiolini agli Ex Macelli

In 200 ieri sera alla presentazione della lista e del programma della coalizione “Centrosinistra per Montepulciano”

MONTEPULCIANO. Circa 200 persone hanno riempito ieri sera la sala degli Ex Macelli a Montepulciano per la presentazione della lista e del programma della coalizione “Centrosinistra per Montepulciano”, guidata dal candidato sindaco Michele Angiolini. La serata è stata aperta dal video “Do it now”, l’inno delle giovani generazioni in difesa del clima e del pianeta, divenuta famosa in occasione del “FridaysForFuture”, la manifestazione su scala globale a favore dell’ambiente. Una scelta chiara, che gli organizzatori hanno spiegato così: “La tutela dell’ambiente e del pianeta sono fondamentali per il nostro futuro, nel programma della coalizione proposte e azioni per una Montepulciano verde, per la tutela del territorio e del paesaggio, per la riduzione dei rifiuti, per l’economia circolare e per politiche attive a favore di uno sviluppo che sia sostenibile ed ecologico”.

Molti i temi toccati da Sonia Mazzini nella sua introduzione, alla quale sono seguite le presentazioni dei sedici candidati della lista, con maggioranza di donne, che sono apparsi fortemente motivati e legati al territorio poliziano. Il percorso della coalizione, caratterizzato da grande apertura alla società civile, entra quindi nel vivo e farà tappa nelle prossime settimane in tutte le frazioni del comune. Molto apprezzati anche gli interventi di Simone Bezzini (Partito Democratico) e Giorgio Del Ciondolo (Partito Socialista), che hanno sottolineato la buona amministrazione che ha consentito a Montepulciano di fare significativi passi avanti negli ultimi anni, diventando un centro economicamente e culturalmente molto attivo e punto di riferimento a livello regionale, fucina di attività culturali e di opportunità lavorative. Entrambi gli interventi hanno sottolineato inoltre l’importanza dei valori democratici e progressisti, contro una destra che diffonde odio e paura, e la necessità di aprire le porte a tutte le componenti del tessuto sociale ed associativo poliziano.

Il candidato sindaco Michele Angiolini con un lungo intervento programmatico ha chiuso tra gli applausi la serata. “Ringrazio tutti per la grande partecipazione di ieri – fa sapere Angiolini – un segnale forte che ci consegna la responsabilità non solo di continuare la buona amministrazione che tutti ci riconoscono, ma di fare ancora di più per la comunità poliziana, con progetti chiari e una squadra forte. Siamo stati il primo comune ad approvare mozioni importanti sulle unioni civili, contro l’omofobia e sul testamento biologico, anticipando anche i tempi della politica nazionale. A Montepulciano nessuno viene lasciato solo, le differenze sono un valore e i diritti valgono per tutti, nessuno escluso”.