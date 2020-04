Montepulciano: Punto di ascolto psicologico, grazie a un protocollo d’intesa

Il protocollo prevede la possibilità di avere dei colloqui telefonici con psicologi e psicoterapeuti che hanno dato la loro disponibilità a titolo gratuito

MONTEPULCIANO. Nel quadro dell’emergenza da Covid-19, dopo i primi interventi volti a dare sostegno all’economia di imprese e famiglie, e a sollevare dalle piccole incombenze della quotidianità i cittadini in isolamento o incapaci di provvedervi autonomamente, l’Amministrazione Comunale di Montepulciano interviene ora sul disagio psicologico che si sta diffondendo in misura sempre crescente; anche questo deriva o è amplificato dall’isolamento domestico imposto dai recenti decreti governativi o da misure sanitarie restrittive.

D’altra parte, proprio l’isolamento e il divieto di uscire e assembrarsi sta dando risultati positivi notevoli e non è certo questo il momento di abbassare la guardia.

“Purtroppo, l’incertezza del presente e del futuro affiora maggiormente in quelle persone che per vari motivi vivono in solitudine” – dice Emiliano Migliorucci, assessore al Sociale del Comune di Montepulciano -“Ma ancora di più si manifesta in quei soggetti, in quelle famiglie, che versano in situazioni economiche difficili e che si sono trovate disorientate da questa evenienza. Il sostegno psicologico offerto da questi professionisti sarà certamente di sollievo per dare un aiuto a trovare la forza di andare avanti e superare un momento di difficoltà davvero epocale”.

I professionisti, che hanno aderito a titolo gratuito al protocollo, sono al momento 8 e operano nel territorio; ma questo elenco deve essere considerato aperto ad altre adesioni. Il servizio, anche questo gratuito, è coperto dal lunedì al venerdì e si svolge mediante chiamata telefonica della durata massima di 30 minuti o anche via email. Il servizio, però, non si configura come trattamento psicoterapeutico ma come “punto di ascolto” per un sostegno psicologico.

“Stiamo vivendo un momento al quale nessuno era preparato” – così Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano – “E se come istituzione possiamo intervenire per cercare di dare sollievo ad una situazione economica e sociale davvero grave, non possiamo aiutare direttamente dando supporto psicologico alle persone fragili o rese tali da una situazione in cui è necessario trovare in noi stessi gli stimoli per andare avanti. A questi 8 professionisti va quindi tutta la nostra gratitudine, nella speranza che anche altri aderiscano a questa iniziativa”.

Qui di seguito una tabella con gli orari in cui i professionisti che hanno per il momento aderito al protocollo potranno rispondere alle telefonate dei cittadini.



Lunedì, dalle 11 alle 13, (Ass. ERA) Dr. Elisa Marcheselli 388 6522077; Dr. Roberta Rachini 392 4131912; Dr. Alessio Pieri 328 8274299

Lunedì, dalle 15 alle 18, Dr. Beatrice Falistocco 339 4602418 grevico@yahoo.com

Martedì, dalle 10 alle 13, Dr. Serena Neri 334 1326146 serenan@libero.it

Martedì, dalle 15 alle 18, Dr. Elisa Berti 349 7383743

Mercoledì, dalle 11 alle 13, (Ass. ERA) Dr. Elisa Marcheselli 388 6522077; Dr. Roberta Rachini 392 4131912; Dr. Alessio Pieri 328 8274299

Mercoledì, dalle 14 alle 20, Dr. Sara Bui – su appuntamento 3480429113 sarabui89@yahoo.it

Giovedì, dalle 9 alle 12, Dr. Agnese Mangiabene 333 4414755

Venerdì, dalle 11 alle 13 (Ass.ERA) Dr. Elisa Marcheselli 388 6522077; Dr. Roberta Rachini 392 4131912; Dr. Alessio Pieri 328 8274299