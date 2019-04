Montepulciano organizza la “Passeggiata blu” con le scuole

In occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'autismo

MONTEPULCIANO. In occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’autismo (il 2 aprile), il Comune di Montepulciano e l’Associazione Autismo Siena “Piccolo Principe”, in collaborazione con le scuole, con altre istituzioni, con gli esercizi commerciali e con il mondo dell’associazionismo, hanno organizzato una “Passeggiata Blu” che si svolgerà domani, martedì 2 aprile 2019, con partenza alle 10.30 dal Giardino di Poggiofanti ed arrivo in Piazza Grande. Ad animare il corteo saranno soprattutto gli studenti delle scuole, dalle elementari alla superiori.

L’evento giunge al culmine di una settimana di eventi che hanno coinvolto buona parte della cittadinanza, dando informazioni e suggerimenti e indicando buone pratiche per accogliere al meglio le persone con autismo.

Più ampia sarà la partecipazione alla passeggiata, più forte sarà il messaggio di comprensione ed integrazione che partirà da Montepulciano.