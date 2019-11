Montepulciano molto attiva nella lotta contro la violenza sulle donne

Dopo quella di Poggiofanti, ora una Panchina rossa anche ad Acquaviva. Il bilancio delle iniziative in occasione del 25 novembre

MONTEPULCIANO. Con un incontro pubblico al Teatro dei Concordi e l’inaugurazione di una Panchina rossa in Piazza della Vittoria, il tutto ad Acquaviva, si è concluso il ciclo di iniziative promosso dal Comune di Montepulciano e dalle associazioni del territorio nell’ambito del 25 Novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ed inserito nel cartellone del Centro Pari Opportunità della Valdichiana Senese.

Tutti gli appuntamenti in programma hanno fatto registrare notevole partecipazione ed interesse, a cominciare dallo spettacolo “No normal”, con il Teatro dei Concordi tutto esaurito, fino alla stessa conferenza di chiusura, organizzata con lo SPI – CGIL e l’Auser ed ha cui hanno partecipato, tra gli altri, la Dott.ssa Silvia Benetti, Sostituto Procuratore della Repubblica a Siena, ed il Dott. Luciano Francesconi, Dirigente del Pronto Soccorso di Nottola.

Rimarranno esposti, oltre la scadenza della festa, i fiocchi rossi che, su iniziativa di Chiara Protasi, Consigliera Comunale delegata alle Pari Opportunità, sono stati legati intorno agli alberi del Giardino di Poggiofanti, nel Capoluogo, e del Fierale, ad Acquaviva. I nastri simboleggiano le vite spezzate dalla violenza che idealmente proseguono grazie alla forza delle piante.

Sempre ad Acquaviva, come detto, è stata poi inaugurata la seconda Panchina rossa del Comune, dopo quella apposta nel 2018 a Poggiofanti. Le Panchine rosse, presenti ormai in tantissime località italiane, sono il simbolo del “posto” che il luogo che le accoglie intende riservare alle donne vittime di violenza.

Rimarranno illuminate di rosso, a ricordare la partecipazione attiva della comunità, la Torre del Palazzo Comunale, la Torre di Pulcinella e la facciata del Teatro dei Concordi.

Infine venerdì, in occasione del Consiglio Comunale, la Consigliera Protasi consegnerà a tutti i colleghi un piccolo fiocco rosso da indossare durante la seduta per testimoniare l’impegno contro la violenza di genere.